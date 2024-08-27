Система исполнительного производства позволяет узнать о штрафах от ТЦК прямо онлайн

Военный и деньги. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, введенные из-за полномасштабной агрессии РФ. Всем известно, что за не обновление данных мужчины призывного возраста (от 25 до 60 лет) могут быть оштрафованы на сумму от 17 тысяч гривен.

О том, как узнать наличие штрафа рассказали в Министерстве Юстиции.

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Как проверить штраф за не обновление данных в ТЦК

Если украинец получил штраф от ТЦК и в отношении него открыто исполнительное производство, то узнать можно с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП).

Перейдя на сайт поиск можно осуществить по своей фамилии и имени. В АСВП осуществляется регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия.

Свободный и безвозмездный доступ к информации АСВП обеспечивает Минюст в сети на своем официальном веб-сайте с помощью индивидуального идентификатора доступа.

Поиск информации через вебсайт осуществляется по следующим параметрам: