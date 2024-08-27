Какие льготы предусмотрены для освобожденных из российского плена — ответ Минюста

В Минюсте объяснили, какие льготы предусмотрены для освобожденных из российского плена
По возвращении из плена как военнослужащие, так и гражданские лица могут воспользоваться рядом государственных льгот и помощи. В частности, они могут получить материальную помощь, медицинские и юридические услуги.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Льготы для военных
Социальные гарантии
Лица, освобожденные из плена, имеют приоритетные права на:
- организацию встречи и обеспечение их сопровождения в медицинские учреждения;
- получение медицинской помощи, а также медико-психологическую реабилитацию;
- оформление и выдачу документов, подтверждающих их личность и гражданство Украины.
Финансовая поддержка
- Во время пребывания в плену
В период пребывания в плену лицам, которые стали жертвами вооруженной агрессии против Украины, начисляется ежегодная помощь в размере 100 тысяч гривен.
- После освобождения из плена
После освобождения из плена каждый освобожденный получает одноразовую государственную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.
Юридические услуги
Лица, освобожденные из плена, имеют право на юридическую помощь и могут обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов, нарушенных из-за лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Медицинская и психологическая помощь
Медицинская помощь оказывается срочно после проведения полного и всестороннего медицинского обследования, включая необходимые исследования, с учетом диагноза и психологического состояния лица, освобожденного из плена.
Уволенные лица получают медицинскую и психологическую помощь в медицинских учреждениях в соответствии с местом их службы или в специализированных центрах, где осуществляется оказание медицинской, реабилитационной и психологической помощи, а также реализация реинтеграционных мероприятий.
Срок оказания помощи определяется индивидуально.
Лица, освобожденные из плена, имеют право на психологическую реабилитацию и организацию мер социальной и/или профессиональной адаптации по месту жительства.
Увольнение с военной службы и отпуск
Военные имеют право на демобилизацию после плена, если не желают продолжать службу.
Военнослужащим, решившим продлить службу, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного довольствия.
Получение паспорта
Паспорт гражданина Украины выдается в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления, а загранпаспорт — в течение 10 рабочих дней.
Льготы для гражданских лиц
Освобожденные из плена гражданские лица могут воспользоваться следующими льготами:
- медицинское и реабилитационное обслуживание, включая психологическую поддержку и санаторно-курортное лечение;
- право на правовую защиту;
- право на образование за счет государства;
- финансовая помощь;
- приоритетное право на получение жилья из фондов для временного проживания и зачисления периода лишения личной свободы из-за вооруженной агрессии в страховой стаж;
- сохранение рабочего места (должности);
- оформление и выдача паспорта гражданина и загранпаспорта;
- право на отсрочку платежей.
Для получения подробной информации о правах и льготах, доступных для лиц после плена, можно воспользоваться сервисами бесплатной юридической помощи:
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