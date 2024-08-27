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В Минюсте объяснили, какие льготы предусмотрены для освобожденных из российского плена

27 августа 2024 19:50
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Какие льготы предусмотрены для освобожденных из российского плена — ответ Минюста
Освобожденные из плена украинские военные. Фото: Координационный штаб
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

По возвращении из плена как военнослужащие, так и гражданские лица могут воспользоваться рядом государственных льгот и помощи. В частности, они могут получить материальную помощь, медицинские и юридические услуги.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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Социальные гарантии

Лица, освобожденные из плена, имеют приоритетные права на:

  • организацию встречи и обеспечение их сопровождения в медицинские учреждения;
  • получение медицинской помощи, а также медико-психологическую реабилитацию;
  • оформление и выдачу документов, подтверждающих их личность и гражданство Украины.

Финансовая поддержка

  • Во время пребывания в плену

В период пребывания в плену лицам, которые стали жертвами вооруженной агрессии против Украины, начисляется ежегодная помощь в размере 100 тысяч гривен.

  • После освобождения из плена

После освобождения из плена каждый освобожденный получает одноразовую государственную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Денежная помощь освобожденным из плена. Фото: инфографика Минюста
Денежная помощь освобожденным из плена. Фото: инфографика Минюста

Юридические услуги

Лица, освобожденные из плена, имеют право на юридическую помощь и могут обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов, нарушенных из-за лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Право на безвозмездную юридическую помощь. Фото: инфографика Минюста
Право на безвозмездную юридическую помощь. Фото: инфографика Минюста

Медицинская и психологическая помощь

Медицинская помощь оказывается срочно после проведения полного и всестороннего медицинского обследования, включая необходимые исследования, с учетом диагноза и психологического состояния лица, освобожденного из плена.

Уволенные лица получают медицинскую и психологическую помощь в медицинских учреждениях в соответствии с местом их службы или в специализированных центрах, где осуществляется оказание медицинской, реабилитационной и психологической помощи, а также реализация реинтеграционных мероприятий.

Срок оказания помощи определяется индивидуально.

Лица, освобожденные из плена, имеют право на психологическую реабилитацию и организацию мер социальной и/или профессиональной адаптации по месту жительства.

Право на медицинскую и психологическую помощь. Фото: инфографика Минюста
Право на медицинскую и психологическую помощь. Фото: инфографика Минюста

Увольнение с военной службы и отпуск

Военные имеют право на демобилизацию после плена, если не желают продолжать службу.

Право на увольнение с военной службы. Фото: инфографика Минюста
Право на увольнение с военной службы. Фото: инфографика Минюста

Военнослужащим, решившим продлить службу, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного довольствия.

Право на дополнительный отпуск. Фото: инфографика Минюста
Право на дополнительный отпуск. Фото: инфографика Минюста

Получение паспорта

Паспорт гражданина Украины выдается в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления, а загранпаспорт — в течение 10 рабочих дней.

Право на получение паспорта. Фото: инфографика Минюста
Право на получение паспорта. Фото: инфографика Минюста

Льготы для гражданских лиц

Освобожденные из плена гражданские лица могут воспользоваться следующими льготами:

  • медицинское и реабилитационное обслуживание, включая психологическую поддержку и санаторно-курортное лечение;
  • право на правовую защиту;
  • право на образование за счет государства;
  • финансовая помощь;
  • приоритетное право на получение жилья из фондов для временного проживания и зачисления периода лишения личной свободы из-за вооруженной агрессии в страховой стаж;
  • сохранение рабочего места (должности);
  • оформление и выдача паспорта гражданина и загранпаспорта;
  • право на отсрочку платежей.
Гарантии для гражданских лиц освобожденных из плена. Фото: инфографика Минюста
Гарантии для гражданских лиц, освобожденных из плена. Фото: инфографика Минюста

Для получения подробной информации о правах и льготах, доступных для лиц после плена, можно воспользоваться сервисами бесплатной юридической помощи:

  • Позвонить по телефону на бесплатный номер 0 800 213 103.
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