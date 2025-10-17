Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує юристам

Юристи. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на правових аспектах. Йдеться про юристів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 15 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки юриста

Юрист має надавати правову допомогу й консультувати дивізіон, проводити службові та спеціальні розслідування, для отримання інформації взаємодіяти з підрозділами. Також серед його обов'язків підготовка та аналіз правових документів.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 27 до 45 років, які впевнено користуються Microsoft Office, уважні до деталей і раніше обіймали посаду юриста.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей із вищою медичною освітою, які знаються на ЛОР-патологіях. Йдеться про отоларингологів.

Також до лав бригади запрошують людей, які знаються на вогнеметному ураженні ворожих цілей. У війську потрібні вогнеметники.