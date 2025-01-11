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Уряд запровадить бронювання газовиків — кому це дозволять

11 січня 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Український Уряд дозволив бронювати працівників газової галузі, в тому числі ремонтні бригади
Працівник газової галузі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

Уряд України ухвалив рішення про надання броні від мобілізації працівникам галузі газопостачання. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив це рішення під час відповіді на запитання народних депутатів у Верховній Раді. 

Про це інформує РБК-України.

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За словами Шмигаля, крім працівників галузі газопостачання, окремо будуть заброньовані ремонтні бригади обласних газових компаній у більшому обсязі, ніж передбачено нормативами. 

Народний депутат Олексій Гончаренко раніше висловив стурбованість щодо відсутності бронювання працівників газової галузі, але отримав запевнення від прем'єр-міністра про розв'язання цього питання.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних, визначивши, що під час мобілізації та воєнного часу будуть заброньовані всі священнослужителі релігійних організацій.

Також ми повідомляли, що нещодавно ми писали про те, що інколи трапляються обставини, коли треба анулювати бронь працівника. Як це зробити, які є підстави та нюанси, розповіла юрист.

Денис Шмигаль газ мобілізація уряд бронювання

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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