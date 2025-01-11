Украинское Правительство разрешило бронировать работников газовой отрасли, в том числе ремонтные бригады

Работник газовой отрасли. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Правительство Украины приняло решение о предоставлении брони от мобилизации работникам отрасли газоснабжения. Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил это решение во время ответа на вопросы народных депутатов в Верховной Раде.

Об этом информирует РБК-Украина.

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По словам Шмыгаля, кроме работников отрасли газоснабжения, отдельно будут забронированы ремонтные бригады областных газовых компаний в большем объеме, чем предусмотрено нормативами.

Народный депутат Алексей Гончаренко ранее выразил обеспокоенность относительно отсутствия бронирования работников газовой отрасли, но получил заверения от премьер-министра о решении этого вопроса.

Напомним, что в декабре прошлого года Кабинет Министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных, определив, что во время мобилизации и военного времени будут забронированы все священнослужители религиозных организаций.

Напомним, недавно мы писали о том, что иногда случаются обстоятельства, когда нужно аннулировать бронь работника. Как это сделать, какие есть основания и нюансы, рассказала юрист.

Также мы сообщали, что вчера Кабмин принял решение о бронировании священнослужителей от мобилизации. В постановлении сказано, что под него могут подпадать 50% религиозных организаций.