Збільшення видатків на оборону — Умєров відреагував на рішення ВР

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Рустем Умєров/Facebook

Верховна Рада ухвалила рішення про збільшення бюджетних видатків на сферу оборони. Вони будуть збільшені на 495,3 мільярда гривень.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у середу, 18 вересня.

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Міністр оборони відзначив, що 274,4 мільярда гривень будуть спрямовані на виплати військовим та їхнім родинам. Крім того, 76,2 мільярда гривень передбачено на закупівлю озброєння та техніки. За його словами, це рішення має допомогти модернізувати армію і підвищити її боєздатність. Умєров заявив, що пріоритет в закупівлях віддаватиметься українським виробникам.

"Дякую народним депутатам за важливе рішення. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб наші військові мали усе необхідне", — зазначив міністр.