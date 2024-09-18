Увеличение расходов на оборону — Умеров отреагировал на решение ВР

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров/Facebook

Верховная Рада приняла решение об увеличении бюджетных расходов в сфере обороны. Они будут увеличены на 495,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в среду, 18 сентября.

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Министр обороны отметил, что 274,4 миллиарда гривен будут направлены на выплаты военным и их семьям. Кроме того, 76,2 миллиарда гривен предусмотрено на закупку вооружения и техники. По его словам, это решение должно помочь модернизировать армию и повысить ее боеспособность. Умеров заявил, что приоритет в закупках будет отдаваться украинским производителям.

"Спасибо народным депутатам за важное решение. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы наши военные имели все необходимое", — отметил министр.