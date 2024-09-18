Верховна Рада проголосувала за збільшення бюджету до 500 млрд на військові потреби

Народні депутати України. Фото: Кабінет міністрів України

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №11417 про збільшення бюджету до 500 млрд гривень на військові потреби. За таке рішення проголосували 298 нардепів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Рекордні видатки на 2024 рік

Парламент прийняв в цілому законопроєкт про збільшення бюджету у 2024 рроці на майже 500 мільярдів гривень (493,5 млрд гривень) для забезпечення військових потреб. Таке рішення підтримало 298 народних депутатів.

Ярослав Железняк зазначив, що видатки для України цього року внаслідок прийнятого закону будуть рекордними і становитимуть 3,73 трильйона гривень.

Міністерство Фінансів оприлюднило стратегію покриття додаткових видатків. Там планують провести такі заходи:

збільшити доходи загального фонду державного бюджету через перевиконання планових надходжень за січень — серпень 2024 року;

зменшити видатки на обслуговування та погашення держборгу;

збільшити плани розміщень облігацій внутрішніх державних позик України;

скоротити низку видатків у загальному та спеціальному фонді держбюджету;

запровадити додаткові податки через зміни до Податкового кодексу.

Окрім того, у Мінфінансів планують змінити Податковий кодекс: