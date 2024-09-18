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Рекордні видатки — Парламент проголосував за збільшення бюджету на військові потреби

18 вересня 2024 11:22
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Верховна Рада проголосувала за збільшення бюджету до 500 млрд на військові потреби
Народні депутати України. Фото: Кабінет міністрів України
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №11417 про збільшення бюджету до 500 млрд гривень на військові потреби. За таке рішення проголосували 298 нардепів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Парламент прийняв в цілому законопроєкт про збільшення бюджету у 2024 рроці на майже 500 мільярдів гривень (493,5 млрд гривень) для забезпечення військових потреб. Таке рішення підтримало 298 народних депутатів. 

Ярослав Железняк зазначив, що видатки для України цього року внаслідок прийнятого закону будуть рекордними і становитимуть 3,73 трильйона гривень. 

Міністерство Фінансів оприлюднило стратегію покриття додаткових видатків. Там планують провести такі заходи:

  • збільшити доходи загального фонду державного бюджету через перевиконання планових надходжень за січень — серпень 2024 року;
  • зменшити видатки на обслуговування та погашення держборгу;
  • збільшити плани розміщень облігацій внутрішніх державних позик України;
  • скоротити низку видатків у загальному та спеціальному фонді держбюджету;
  • запровадити додаткові податки через зміни до Податкового кодексу. 

Окрім того, у Мінфінансів планують змінити Податковий кодекс:

  • підвищити ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%;
  • ⁠встановити військовий збір для ФОП 1,2 та 4 груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати;
  • встановити військовий збір у розмірі 1% для платників єдиного податку 3 групи;
  • підвищити ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% з 2025 року;
  • ⁠встановити щомісячні авансові внески для АЗС;
  • запровадити податок на прибуток від банків у розмірі 50%;

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