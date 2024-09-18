Верховная Рада проголосовала за увеличение бюджета до 500 млрд на военные нужды

Рекордные расходы — Парламент проголосовал за увеличение бюджета на военные нужды
Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №11417 об увеличении бюджета до 500 млрд гривен на военные нужды. За такое решение проголосовали 298 нардепов.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк .
Рекордные расходы на 2024 год
Парламент принял в целом законопроект об увеличении бюджета в 2024 году на почти 500 миллиардов гривен (493,5 млрд гривен) для обеспечения военных нужд. Такое решение поддержали 298 народных депутатов.
Ярослав Железняк отметил, что расходы для Украины в этом году в результате принятого закона будут рекордными и составят 3,73 триллиона гривен.
Министерство финансов обнародовало стратегию покрытия дополнительных расходов. Там планируют провести следующие мероприятия:
- увеличить доходы общего фонда государственного бюджета через перевыполнение плановых поступлений за январь - август 2024;
- уменьшить расходы на обслуживание и погашение госдолга;
- увеличить планы размещений облигаций внутренних государственных займов Украины;
- сократить ряд расходов в общем и специальном фонде госбюджета;
- ввести дополнительные налоги из-за изменений в Налоговый кодекс.
Кроме того, у Минфинансов планируют изменить Налоговый кодекс:
- повысить ставки военного сбора для физических лиц с 1,5 до 5%;
- установить военный сбор для ФЛП 1,2 и 4 групп в размере 10% от минимальной заработной платы;
- установить военный сбор в размере 1% для плательщиков единого налога 3 группы;
- повысить ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25% с 2025 года;
- установить ежемесячные авансовые взносы для АЗС;
- ввести налог на прибыль от банков в размере 50%;
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