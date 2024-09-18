Верховная Рада проголосовала за увеличение бюджета до 500 млрд на военные нужды

Народные депутаты Украины Фото: Кабинет министров Украины

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №11417 об увеличении бюджета до 500 млрд гривен на военные нужды. За такое решение проголосовали 298 нардепов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк .

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Парламент принял в целом законопроект об увеличении бюджета в 2024 году на почти 500 миллиардов гривен (493,5 млрд гривен) для обеспечения военных нужд. Такое решение поддержали 298 народных депутатов.

Ярослав Железняк отметил, что расходы для Украины в этом году в результате принятого закона будут рекордными и составят 3,73 триллиона гривен.

Министерство финансов обнародовало стратегию покрытия дополнительных расходов. Там планируют провести следующие мероприятия:

увеличить доходы общего фонда государственного бюджета через перевыполнение плановых поступлений за январь - август 2024;

уменьшить расходы на обслуживание и погашение госдолга;

увеличить планы размещений облигаций внутренних государственных займов Украины;

сократить ряд расходов в общем и специальном фонде госбюджета;

ввести дополнительные налоги из-за изменений в Налоговый кодекс.

Кроме того, у Минфинансов планируют изменить Налоговый кодекс: