Смілянський розповів чому Укрпошта має 100% бронювання

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Фото: УНІАН

Працівники Укрпошти мають 100% бронювання. І таке право на бронювання працівників компанія отримала не через статус державної, а тому, що її залучили як об'єкт військової інфраструктури.

Про це генеральний директор підприємства Ігор Смілянський заявив в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Новини.LIVE.

Чому на Укрпошті доступне 100% бронювання працівників

За словами Смілянського, компанія забезпечує 100% бронювання військовозобов’язаних співробітників. Водночас він підкреслив, що такий статус створює для "Укрпошти" додаткові проблеми й ризики.

Очільник підприємства розповів, що відділення регулярно підпалюють через доставку повісток. За його оцінкою, ремонт пошкоджених приміщень уже коштує мільйони гривень.

"Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо", — сказав він.

Смілянський пояснив, що бронювання пов’язане з контрактом із Міністерством оборони України.

"Нам дали бронювання не за те, що ми "Укрпошта", а за те що ми — військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток", — заявив гендиректор.

