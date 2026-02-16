Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Укрпошта бронює 100% працівників — Смілянський пояснив чому так

Укрпошта бронює 100% працівників — Смілянський пояснив чому так

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 12:03
Смілянський розповів чому Укрпошта має 100% бронювання
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Фото: УНІАН

Працівники Укрпошти мають 100% бронювання. І таке право на бронювання працівників компанія отримала не через статус державної, а тому, що її залучили як об'єкт військової інфраструктури.

Про це генеральний директор підприємства Ігор Смілянський заявив в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чому на Укрпошті доступне 100% бронювання працівників

За словами Смілянського, компанія забезпечує 100% бронювання військовозобов’язаних співробітників. Водночас він підкреслив, що такий статус створює для "Укрпошти" додаткові проблеми й ризики.

Очільник підприємства розповів, що відділення регулярно підпалюють через доставку повісток. За його оцінкою, ремонт пошкоджених приміщень уже коштує мільйони гривень.

"Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо", — сказав він.

Смілянський пояснив, що бронювання пов’язане з контрактом із Міністерством оборони України.

"Нам дали бронювання не за те, що ми "Укрпошта", а за те що ми — військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток", — заявив гендиректор.

Нагадаємо, раніше київський депутат прокоментував, чи є бронювання у комунальників на підприємствах.

Також читайте, в яких випадках людину можуть позбавити відстрочки через борги.

Укрпошта Ігор Смілянський мобілізація бронювання Бронь від мобілізації
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації