Смелянский рассказал почему Укрпочта имеет 100% бронирования

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский. Фото: УНИАН

Работники Укрпочты имеют 100% бронирование. И такое право на бронирование работников компания получила не из-за статуса государственной, а потому, что ее привлекли как объект военной инфраструктуры.

Об этом генеральный директор предприятия Игорь Смелянский заявил в интервью РБК-Украина, сообщает Новини.LIVE.

Почему на Укрпочте доступно 100% бронирование работников

По словам Смелянского, компания обеспечивает 100% бронирование военнообязанных сотрудников. В то же время он подчеркнул, что такой статус создает для "Укрпочты" дополнительные проблемы и риски.

Глава предприятия рассказал, что отделения регулярно поджигают из-за доставки повесток. По его оценке, ремонт поврежденных помещений уже стоит миллионы гривен.

"Почти каждую неделю нам жгут отделения за то, что мы повестки раздаем", — сказал он.

Смелянский пояснил, что бронирование связано с контрактом с Министерством обороны Украины.

"Нам дали бронирование не за то, что мы "Укрпочта", а за то что мы — военная инфраструктура. У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток", — заявил гендиректор.

