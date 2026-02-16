Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Укрпочта бронирует 100% работников — Смелянский объяснил почему

Укрпочта бронирует 100% работников — Смелянский объяснил почему

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 12:03
Смелянский рассказал почему Укрпочта имеет 100% бронирования
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский. Фото: УНИАН

Работники Укрпочты имеют 100% бронирование. И такое право на бронирование работников компания получила не из-за статуса государственной, а потому, что ее привлекли как объект военной инфраструктуры.

Об этом генеральный директор предприятия Игорь Смелянский заявил в интервью РБК-Украина, сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему на Укрпочте доступно 100% бронирование работников

По словам Смелянского, компания обеспечивает 100% бронирование военнообязанных сотрудников. В то же время он подчеркнул, что такой статус создает для "Укрпочты" дополнительные проблемы и риски.

Глава предприятия рассказал, что отделения регулярно поджигают из-за доставки повесток. По его оценке, ремонт поврежденных помещений уже стоит миллионы гривен.

"Почти каждую неделю нам жгут отделения за то, что мы повестки раздаем", — сказал он.

Смелянский пояснил, что бронирование связано с контрактом с Министерством обороны Украины.

"Нам дали бронирование не за то, что мы "Укрпочта", а за то что мы — военная инфраструктура. У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток", — заявил гендиректор.

Напомним, ранее киевский депутат прокомментировал, есть ли бронирование у коммунальщиков на предприятиях.

Также читайте, в каких случаях человека могут лишить отсрочки из-за долгов.

Укрпошта Игорь Смелянский мобилизация бронирование Бронь от мобилизации
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации