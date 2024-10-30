Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн arrow

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

30 жовтня 2024 06:55
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Штраф за хабар — яке покарання для тих, хто відкупився від мобілізації
Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Уникаючи мобілізації, деякі люди вдаються до корупційних схем, купуючи собі медичні довідки, діагнози та інвалідність. У разі виявлення такого правопорушення військовозобов'язаний може отримати штраф або сісти за грати. 

Про суми штрафів та інші види покарань для тих, хто заплатив хабар, розповіла Новини.LIVE юристка Адвокатського об'єднання Winner Partners Аліса Константін.

Читайте також:

Корупція у МСЕК 

"Корупція залишається однією з найгостріших проблем в українському суспільстві. Вся проблематика полягає у зловживанні посадовими особами своїм службовим становищем, прийняттям, вимаганням неправомірної вигоди, а також неефективною роботою правоохоронних органів по боротьбі з цими злочинами", — сказала адвокатка. 

Наразі три відомства займаються перевіркою списків, які підтверджують причетність осіб до ухилення від мобілізації через корупційні схеми. Залежно від обставин, це можуть бути:

  • Національна поліція України — якщо йдеться про корупцію на середньому рівні, 
  • Служба безпеки України (СБУ) — коли корупційна схема впливає на обороноздатність країни, 
  • Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — якщо в справі фігурують високопосадовці або сума хабарів значна.

"Якщо виявлено докази причетності осіб до корупції, це є підставою для порушення кримінального провадження. Списки, подібні до того, який вела Тетяна Крупа, є матеріальним доказом, що може стати основою для відкриття справи. Важливо також, щоб такий список супроводжувався додатковими доказами, такими як свідчення, банківські перекази, записи переговорів тощо", — додала юристка. 

Покарання за корупцію

За українським законодавством передбачено відповідальність для того, хто давав хабар. Зокрема, Стаття 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" передбачає штраф або позбавлення волі:

  • Штраф від 8500 до 68 000 гривень.
  • Позбавлення волі від 3 до 7 років.

Міра покарання залежить від кількох факторів:

  • Розмір хабаря — чим більша сума, тим жорсткіші санкції.
  • Роль особи в схемі — організатори отримують суворіше покарання, ніж ті, хто лише виконував накази.
  • Обставини справи — чи були порушені права інших осіб, чи спричинено шкоду обороноздатності держави.

Як ми писали раніше, в СБУ озвучили результати роботи щодо корупціонерів в медико-соціальних експертних комісіях з початку року. Відповідно, підозру отримали 64 посадовці МСЕК, в результаті перевірок було скасовано понад чотири тисячі висновків про надання інвалідності. 

мобілізація МСЕК корупція хабар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:21 Солдат на Львівщині втік з частини — який вирок отримав

07:13 Порушення військового обліку — штрафи для жінок

Новина з відео

07:07 Війська КНДР в Росії не змінять хід війни — Джейсон Джей Смарт

07:01 ПриватБанк не попереджає про проблеми з лізингом — скарга

06:55 Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

06:50 Євро сьогодні почав дешевшати — де найвигідніший курс

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

06:30 В Україні почав дешевшати ячмінь — ціни на зернові у жовтні

06:30 Усі спеціальності, з якими військовий облік жінок є обов'язковим

07:21 Солдат на Львівщині втік з частини — який вирок отримав

07:13 Порушення військового обліку — штрафи для жінок

Новина з відео

07:07 Війська КНДР в Росії не змінять хід війни — Джейсон Джей Смарт

07:01 ПриватБанк не попереджає про проблеми з лізингом — скарга

06:55 Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

06:50 Євро сьогодні почав дешевшати — де найвигідніший курс

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

06:30 В Україні почав дешевшати ячмінь — ціни на зернові у жовтні

06:30 Усі спеціальності, з якими військовий облік жінок є обов'язковим

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні