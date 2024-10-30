Штраф за хабар — яке покарання для тих, хто відкупився від мобілізації

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Уникаючи мобілізації, деякі люди вдаються до корупційних схем, купуючи собі медичні довідки, діагнози та інвалідність. У разі виявлення такого правопорушення військовозобов'язаний може отримати штраф або сісти за грати.

Про суми штрафів та інші види покарань для тих, хто заплатив хабар, розповіла Новини.LIVE юристка Адвокатського об'єднання Winner Partners Аліса Константін.

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"Корупція залишається однією з найгостріших проблем в українському суспільстві. Вся проблематика полягає у зловживанні посадовими особами своїм службовим становищем, прийняттям, вимаганням неправомірної вигоди, а також неефективною роботою правоохоронних органів по боротьбі з цими злочинами", — сказала адвокатка.

Наразі три відомства займаються перевіркою списків, які підтверджують причетність осіб до ухилення від мобілізації через корупційні схеми. Залежно від обставин, це можуть бути:

Національна поліція України — якщо йдеться про корупцію на середньому рівні,

Служба безпеки України (СБУ) — коли корупційна схема впливає на обороноздатність країни,

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — якщо в справі фігурують високопосадовці або сума хабарів значна.

"Якщо виявлено докази причетності осіб до корупції, це є підставою для порушення кримінального провадження. Списки, подібні до того, який вела Тетяна Крупа, є матеріальним доказом, що може стати основою для відкриття справи. Важливо також, щоб такий список супроводжувався додатковими доказами, такими як свідчення, банківські перекази, записи переговорів тощо", — додала юристка.

Покарання за корупцію

За українським законодавством передбачено відповідальність для того, хто давав хабар. Зокрема, Стаття 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" передбачає штраф або позбавлення волі:

Штраф від 8500 до 68 000 гривень.

Позбавлення волі від 3 до 7 років.

Міра покарання залежить від кількох факторів:

Розмір хабаря — чим більша сума, тим жорсткіші санкції.

Роль особи в схемі — організатори отримують суворіше покарання, ніж ті, хто лише виконував накази.

Обставини справи — чи були порушені права інших осіб, чи спричинено шкоду обороноздатності держави.

Як ми писали раніше, в СБУ озвучили результати роботи щодо корупціонерів в медико-соціальних експертних комісіях з початку року. Відповідно, підозру отримали 64 посадовці МСЕК, в результаті перевірок було скасовано понад чотири тисячі висновків про надання інвалідності.