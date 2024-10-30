Штраф за взятку – какое наказание для тех, кто откупился от мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Избегая мобилизации, некоторые люди прибегают к коррупционным схемам, покупая себе медицинские справки, диагнозы и инвалидность. В случае выявления такого правонарушения военнообязанный может получить штраф или сесть за решетку.

О суммах штрафов и других видах наказаний для тех, кто заплатил взятку, рассказала Новини.LIVE юрист Адвокатского объединения Winner Partners Алиса Константин.

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Коррупция в МСЭК

"Коррупция остается одной из острейших проблем в украинском обществе. Вся проблематика заключается в злоупотреблении должностными лицами своим служебным положением, принятием, требованием неправомерной выгоды, а также неэффективной работой правоохранительных органов по борьбе с этими преступлениями", — сказала адвокат.

В настоящее время три ведомства занимаются проверкой списков, подтверждающих причастность лиц к уклонению от мобилизации через коррупционные схемы. В зависимости от обстоятельств это могут быть:

Национальная полиция Украины — если речь идет о коррупции на среднем уровне,

Служба безопасности Украины (СБУ) — когда коррупционная схема влияет на обороноспособность страны,

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — если в деле фигурируют чиновники или сумма взяток значительна.

"Если выявлены доказательства причастности лиц к коррупции, это является основанием для возбуждения уголовного производства. Списки, подобные тому, которое вела Татьяна Крупа, являются материальным доказательством, что может стать основой для возбуждения дела. Важно также, чтобы такой список сопровождался дополнительными доказательствами, такими как показания, банковские переводы, записи переговоров и т.д", — добавила юрист.

Наказание за коррупцию

По украинскому законодательству предусмотрена ответственность для тех, кто дает взятку. В частности, Статья 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" предусматривает штраф или лишение свободы:

Штраф от 8 500 до 68 000 гривен.

Лишение свободы от 3 до 7 лет.

Степень наказания зависит от нескольких факторов:

Размер взятки — чем больше сумма, тем жестче санкции.

Роль личности в схеме — организаторы получают более суровое наказание, чем те, кто только выполнял приказы.

Обстоятельства дела — были ли нарушены права других лиц, нанесен ли вред обороноспособности государства.

Как мы писали ранее, в СБУ озвучили результаты работы по коррупционерам в медико-социальных экспертных комиссиях с начала года. Соответственно, подозрение получили 64 чиновника МСЭК, в результате проверок было отменено более четырех тысяч выводов о предоставлении инвалидности.