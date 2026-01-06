Міноборони перевело забезпечення армії на цифрову платформу SAP, проінформував Денис Шмигаль

У ЗСУ тепер логістика як у НАТО — Шмигаль пояснив важливі нюанси
Паперові журнали обліку командирів ЗСУ йдуть у минуле. Міністерство оборони офіційно перевело цифрову систему управління логістикою у режим постійної експлуатації. Відтепер постачання, закупівлі та фінанси армії працюють у єдиній екосистемі.
Про завершення цього етапу трансформації повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль.
ЗСУ за стандартами НАТО
Армія України отримала швидкий інструмент — система побудована на базі SAP, зазначив міністр. Це не просто софт, а "золотий стандарт" для західних військових.
"Понад 90% армій країн НАТО використовують саме це рішення для управління ресурсами", — проінформував Шмигаль.
Перевага очевидна — повна прозорість. Командування тепер може в реальному часі бачити доступні ресурси. Система дозволяє відстежувати рух кожного дрона чи ящика з провізією, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі цифр, а не стосів паперу.
Масштаб змін в ЗСУ
До платформи вже підключили понад 1000 військових частин. Цифровізація охопила ключові напрямки: від безпілотників та наземних систем озброєння до звичайного тилового забезпечення.
Шмигаль наголосив: це мінімізує бюрократію. Фінансовий облік та закупівлі автоматизуються, що робить процеси не лише зручними, а й прозорими для контролю. У майбутньому функціонал системи планують розширити ще більше.
