Головна Військова економіка У ЗСУ тепер логістика як у НАТО — Шмигаль пояснив важливі нюанси

У ЗСУ тепер логістика як у НАТО — Шмигаль пояснив важливі нюанси

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 07:30
Міноборони перевело забезпечення армії на цифрову платформу SAP, проінформував Денис Шмигаль
Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Міноборони України

Паперові журнали обліку командирів ЗСУ йдуть у минуле. Міністерство оборони офіційно перевело цифрову систему управління логістикою у режим постійної експлуатації. Відтепер постачання, закупівлі та фінанси армії працюють у єдиній екосистемі.

Про завершення цього етапу трансформації повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Читайте також:

ЗСУ за стандартами НАТО

Армія України отримала швидкий інструмент — система побудована на базі SAP, зазначив міністр. Це не просто софт, а "золотий стандарт" для західних військових.

"Понад 90% армій країн НАТО використовують саме це рішення для управління ресурсами", — проінформував Шмигаль.

Перевага очевидна — повна прозорість. Командування тепер може в реальному часі бачити доступні ресурси. Система дозволяє відстежувати рух кожного дрона чи ящика з провізією, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі цифр, а не стосів паперу.

Масштаб змін в ЗСУ

До платформи вже підключили понад 1000 військових частин. Цифровізація охопила ключові напрямки: від безпілотників та наземних систем озброєння до звичайного тилового забезпечення.

Шмигаль наголосив: це мінімізує бюрократію. Фінансовий облік та закупівлі автоматизуються, що робить процеси не лише зручними, а й прозорими для контролю. У майбутньому функціонал системи планують розширити ще більше.

Раніше прем'єрка Юлія Свириденко відреагувала на петицію щодо щорічної прогресивної винагороди біцям ЗСУ. Це пріоритетне завдання для Уряду.

А юрист з військового права Артем Козаков пояснив, які зміни чекати в 2026 році у зарплатах військових.

Денис Шмигаль Міноборони НАТО ЗСУ логістика
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
