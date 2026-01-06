Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В ВСУ теперь логистика как в НАТО — Шмыгаль о важных нюансах

В ВСУ теперь логистика как в НАТО — Шмыгаль о важных нюансах

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 07:30
Минобороны перевело обеспечение армии на цифровую платформу SAP, проинформировал Денис Шмыгаль
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Минобороны Украины

Бумажные журналы учета командиров ВСУ уходят в прошлое. Министерство обороны официально перевело цифровую систему управления логистикой в режим постоянной эксплуатации. Отныне поставки, закупки и финансы армии работают в единой экосистеме.

О завершении этого этапа трансформации сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Реклама
Читайте также:

ВСУ по стандартам НАТО

Армия Украины получила быстрый инструмент - система построена на базе SAP, отметил министр. Это не просто софт, а "золотой стандарт" для западных военных.

"Более 90% армий стран НАТО используют именно это решение для управления ресурсами", — проинформировал Шмыгаль.

Преимущество очевидно — полная прозрачность. Командование теперь может в реальном времени видеть доступные ресурсы. Система позволяет отслеживать движение каждого дрона или ящика с провизией, планировать поставки и принимать решения на основе цифр, а не кипы бумаг.

Масштаб изменений в ВСУ

К платформе уже подключили более 1000 воинских частей. Цифровизация охватила ключевые направления: от беспилотников и наземных систем вооружения до обычного тылового обеспечения.

Шмыгаль подчеркнул: это минимизирует бюрократию. Финансовый учет и закупки автоматизируются, что делает процессы не только удобными, но и прозрачными для контроля. В будущем функционал системы планируют расширить еще больше.

Ранее премьер Юлия Свириденко отреагировала на петицию о ежегодном прогрессивном вознаграждении бойцам ВСУ. Это приоритетная задача для правительства.

А юрист по военному праву Артем Козаков объяснил, какие изменения ждать в 2026 году в зарплатах военных.

Денис Шмыгаль Минобороны НАТО ВСУ логистика
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации