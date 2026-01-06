Минобороны перевело обеспечение армии на цифровую платформу SAP, проинформировал Денис Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Минобороны Украины

Бумажные журналы учета командиров ВСУ уходят в прошлое. Министерство обороны официально перевело цифровую систему управления логистикой в режим постоянной эксплуатации. Отныне поставки, закупки и финансы армии работают в единой экосистеме.

О завершении этого этапа трансформации сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

ВСУ по стандартам НАТО

Армия Украины получила быстрый инструмент - система построена на базе SAP, отметил министр. Это не просто софт, а "золотой стандарт" для западных военных.

"Более 90% армий стран НАТО используют именно это решение для управления ресурсами", — проинформировал Шмыгаль.

Преимущество очевидно — полная прозрачность. Командование теперь может в реальном времени видеть доступные ресурсы. Система позволяет отслеживать движение каждого дрона или ящика с провизией, планировать поставки и принимать решения на основе цифр, а не кипы бумаг.

Масштаб изменений в ВСУ

К платформе уже подключили более 1000 воинских частей. Цифровизация охватила ключевые направления: от беспилотников и наземных систем вооружения до обычного тылового обеспечения.

Шмыгаль подчеркнул: это минимизирует бюрократию. Финансовый учет и закупки автоматизируются, что делает процессы не только удобными, но и прозрачными для контроля. В будущем функционал системы планируют расширить еще больше.

