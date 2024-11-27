Парламентар Федір Веніславський розповів, чи матимуть право на бронювання дрібні аграрії

Голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: rada.gov.ua

Критерії щодо визначення критичності підприємств змінилися. До 28 лютого 2025 року компанії та виробництва мають підтвердити свій статус і бронювання тих чи інших працівників, після чого пройти перевірку на визначення статусу критичності.

В ефірі "Українського радіо" у вівторок, 26 листопада, голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, чи зможуть за таких умов зберегти бронювання фермери дрібних господарств.

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Парламентарій зазначив, що бронювання можуть отримати лише працівники, які отримують щомісячну зарплату не менше 20 тисяч гривень.

Фермерські підприємства, які внесуть до переліку критичних або тих, що виконують роботи для оборонного сектору, збережуть свої права на бронювання.

Нагадаємо, Федір Веніславський пояснив, чому в Україні найближчим часом навряд чи ухвалять рішення щодо звільнення військових зі служби. Причиною є складна ситуація на фронті та збільшення чисельності військ ворога.

Раніше партнер Syrota Dzis Melnyk & Partners Сергій Дзіс повідомив, що бронювання можуть отримати лише працівники із щомісячною зарплатою не менше 20 тисяч гривень. Люди, які працюють на критично важливих об'єктах, також не є винятком.