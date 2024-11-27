Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow У ВР пояснили, чи матимуть дрібні фермери право на бронювання arrow

У ВР пояснили, чи матимуть дрібні фермери право на бронювання

27 листопада 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Парламентар Федір Веніславський розповів, чи матимуть право на бронювання дрібні аграрії
Голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: rada.gov.ua
Артем Кругленко - Редактор

Критерії щодо визначення критичності підприємств змінилися. До 28 лютого 2025 року компанії та виробництва мають підтвердити свій статус і бронювання тих чи інших працівників, після чого пройти перевірку на визначення статусу критичності.

В ефірі "Українського радіо" у вівторок, 26 листопада, голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, чи зможуть за таких умов зберегти бронювання фермери дрібних господарств.

Читайте також:

Як нові правила бронювання вплинуть на бронювання дрібних фермерів

Парламентарій зазначив, що бронювання можуть отримати лише працівники, які отримують щомісячну зарплату не менше 20 тисяч гривень.

Фермерські підприємства, які внесуть до переліку критичних або тих, що виконують роботи для оборонного сектору, збережуть свої права на бронювання.

Нагадаємо, Федір Веніславський пояснив, чому в Україні найближчим часом навряд чи ухвалять рішення щодо звільнення військових зі служби. Причиною є складна ситуація на фронті та збільшення чисельності військ ворога.

Раніше партнер Syrota Dzis Melnyk & Partners Сергій Дзіс повідомив, що бронювання можуть отримати лише працівники із щомісячною зарплатою не менше 20 тисяч гривень. Люди, які працюють на критично важливих об'єктах, також не є винятком.

Федір Веніславський фермери мобілізація аграрії бронювання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 На Львівщині ТЦК не розглянув подані документи — рішення суду

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

07:46 Дружина Луніна опублікувала перші фото після хвороби

07:30 У ВР пояснили, чи матимуть дрібні фермери право на бронювання

07:21 Сержант у туалеті застрелив солдата — як його покарав суд

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

07:01 Кредитний ліміт у ПриватБанку — що може піти не так з відсотками

06:55 Хто може засвідчити заповіт військового без нотаріуса

06:51 Невідомі дрони помітили над базами США у Британії — що вишукували

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:30 В Україні падають ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

08:02 На Львівщині ТЦК не розглянув подані документи — рішення суду

07:46 Дружина Луніна опублікувала перші фото після хвороби

07:30 У ВР пояснили, чи матимуть дрібні фермери право на бронювання

07:21 Сержант у туалеті застрелив солдата — як його покарав суд

07:01 Кредитний ліміт у ПриватБанку — що може піти не так з відсотками

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

06:55 Хто може засвідчити заповіт військового без нотаріуса

06:51 Невідомі дрони помітили над базами США у Британії — що вишукували

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:30 В Україні падають ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

06:30 Зброя в ТЦК — хто має право і на яких умовах

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК