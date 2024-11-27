Парламентарий Федор Вениславский рассказал, будут ли иметь право на бронирование мелкие аграрии

Глава подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Фото: rada.gov.ua

Критерии по определению критичности предприятий изменились. До 28 февраля 2025 года компании и производства должны подтвердить свой статус и бронирование тех или иных работников, после чего пройти проверку на определение статуса критичности.

В эфире "Украинского радио" во вторник, 26 ноября, председатель подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, смогут ли в таких условиях сохранить бронирование фермеры мелких хозяйств.

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Парламентарий отметил, что бронирование могут получить только работники, получающие ежемесячную зарплату не менее 20 тысяч гривен.

Фермерские предприятия, которые внесут в список критических или выполняющих работы для оборонного сектора, сохранят свои права на бронирование.

Напомним, Федор Вениславский объяснил, почему в Украине в ближайшее время вряд ли примут решение об увольнении военных со службы. Причиной является сложная ситуация на фронте и увеличение численности войск врага.

Ранее партнер Syrota Dzis Melnyk & Partners Сергей Дзис сообщил, что бронирование могут получить только работники с ежемесячной зарплатой не менее 20 тысяч гривен. Люди, работающие на критически важных объектах, также не являются исключением.