Парламентарий Федор Вениславский рассказал, будут ли иметь право на бронирование мелкие аграрии

В ВР объяснили, будут ли мелкие фермеры иметь право на бронь
Критерии по определению критичности предприятий изменились. До 28 февраля 2025 года компании и производства должны подтвердить свой статус и бронирование тех или иных работников, после чего пройти проверку на определение статуса критичности.
В эфире "Украинского радио" во вторник, 26 ноября, председатель подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, смогут ли в таких условиях сохранить бронирование фермеры мелких хозяйств.
Как новые правила бронирования повлияют на бронирование мелких фермеров
Парламентарий отметил, что бронирование могут получить только работники, получающие ежемесячную зарплату не менее 20 тысяч гривен.
Фермерские предприятия, которые внесут в список критических или выполняющих работы для оборонного сектора, сохранят свои права на бронирование.
Напомним, Федор Вениславский объяснил, почему в Украине в ближайшее время вряд ли примут решение об увольнении военных со службы. Причиной является сложная ситуация на фронте и увеличение численности войск врага.
Ранее партнер Syrota Dzis Melnyk & Partners Сергей Дзис сообщил, что бронирование могут получить только работники с ежемесячной зарплатой не менее 20 тысяч гривен. Люди, работающие на критически важных объектах, также не являются исключением.
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