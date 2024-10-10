Верховна Рада не підійматиме податки для військових — закон

Депутати Верховної Ради. Фото: Верховна Рада

У Верховній Раді проголосували за правку до законопроєкту про підвищення податків. Згідно з нею буде скасовано збільшення податку для військових.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Рада щойно проголосувала правку, яка відміняє збільшення податку для військових", — повідомив Гончаренко.

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Таким чином для військових залишили військовий збір на рівні 1,5%.

Зазначимо, що раніше нардеп повідомляв про плани уряду підняти податки для військових.

"Зараз в Раді відбувається повна ганьба! Гетманцев та Слуги народу хочуть збільшити військовий збір для самих військових! Тобто військові мають платити військовий збір вже 5%! Це повний абсурд! Вони зʼїхали з глузду?" — написав тоді нардеп.

Зокрема він додав, що у нормах йшлося про те, що військовослужбовці, особи рядового та сержантського складу Збройних Сил і Національної гвардії, а також правоохоронці будуть змушені платити військовий збір у розмірі 5%.

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, у Верховній Раді проголосували за історичне підняття податків.

Юристи Верховної Ради нещодавно заявили про те, що закон про підвищення податків частково суперечить Конституції.

Також внаслідок підняття податків в Україні у жовтні 2024 року зросте сума військового збору — вже відомо, скільки потрібно буде платити кожній з груп.