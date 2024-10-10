Верховная Рада не будет поднимать налоги для военных - закон

В Верховной Раде определились повысят ли налоги военным
В Верховной Раде проголосовали за поправку к законопроекту о повышении налогов. Согласно ему будет отменено увеличение налога для военных.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Военным не будут повышать налоги
"Совет только что проголосовал правку, которая отменяет увеличение налога для военных", — сообщил Гончаренко.
Таким образом, для военных оставили военный сбор на уровне 1,5%.
Ранее нардеп сообщал о планах правительства поднять налоги для военных.
"Сейчас в Раде происходит полный позор! Гетманцев и Слуги народа хотят увеличить военный сбор для самих военных! То есть военные должны платить военный сбор уже 5%! Это полный абсурд! Они сошли с ума?" – написал тогда нардеп.
В частности, он добавил, что в нормах говорилось, что военнослужащие, лица рядового и сержантского состава Вооруженных Сил и Национальной гвардии, а также правоохранители будут вынуждены платить военный сбор в размере 5%.
Напомним, сегодня, 10 октября, в Верховной Раде проголосовали за историческое поднятие налогов.
Юристы Верховной Рады недавно заявили о том, что закон о повышении налогов частично противоречит Конституции.
Также в результате повышения налогов в Украине в октябре 2024 года вырастет сумма военного сбора — уже известно, сколько нужно будет платить каждой из групп.
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