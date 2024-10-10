Верховная Рада не будет поднимать налоги для военных - закон

Депутаты Верховной Рады Фото: Верховная Рада

В Верховной Раде проголосовали за поправку к законопроекту о повышении налогов. Согласно ему будет отменено увеличение налога для военных.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Военным не будут повышать налоги

"Совет только что проголосовал правку, которая отменяет увеличение налога для военных", — сообщил Гончаренко.

Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Таким образом, для военных оставили военный сбор на уровне 1,5%.

Ранее нардеп сообщал о планах правительства поднять налоги для военных.

"Сейчас в Раде происходит полный позор! Гетманцев и Слуги народа хотят увеличить военный сбор для самих военных! То есть военные должны платить военный сбор уже 5%! Это полный абсурд! Они сошли с ума?" – написал тогда нардеп.

В частности, он добавил, что в нормах говорилось, что военнослужащие, лица рядового и сержантского состава Вооруженных Сил и Национальной гвардии, а также правоохранители будут вынуждены платить военный сбор в размере 5%.

Напомним, сегодня, 10 октября, в Верховной Раде проголосовали за историческое поднятие налогов.

Юристы Верховной Рады недавно заявили о том, что закон о повышении налогов частично противоречит Конституции.

Также в результате повышения налогов в Украине в октябре 2024 года вырастет сумма военного сбора — уже известно, сколько нужно будет платить каждой из групп.