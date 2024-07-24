Покарання за ухилення від мобілізації - скільки є часу, що не платити штраф - новини України

Штрафи від ТЦК за неоновлення даних. Фото: з відкритих джерел

Штрафи за порушення мобілізаційного закону — одне з основних покарань для ухилянтів. Вони після 16 липня можуть бути застосовані до тих, хто не оновив дані. Та якщо ви не згодні з тим, що порушили закон, ви можете оскаржити штраф.

Детальніше про процедуру оскарження Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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Штрафи за неоновлення даних

За словами юристки, існує два варіанти оскарження штрафу:

Звернення із скаргою до вищестоящого органу (до прикладу, якщо постанова про притягнення до відповідальності винесена районним ТЦК та СП, особа має право направити скаргу до обласного ТЦК та СП); Оскарження в судовому порядку.

"На мою думку, та враховуючи практику, оскаржити постанову ТЦК та СП ефективніше у судовому порядку. Звертаю увагу, що скаргу на постанову щодо справи про адміністративне правопорушення може бути подано протягом 10 днів з дня винесення постанови, а не з дня отримання копії постанови особою, на яку накладено стягнення", — додала Шуляк.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Є кілька підстав для оскарження штрафу. Одна з них — недотримання або порушення ТЦК та СП процедури складання протоколів та оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

Наприклад, несвоєчасне повідомлення або взагалі неповідомлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Розміри штрафів

Нагадаємо, що за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, вчинене в особливий період, на особу може бути накладено штраф від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 25 500 грн).

А за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинене в особливий період, може бути накладено штраф від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 25 500 грн).

А на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань — від двох тисяч до трьох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 59 500 грн).

Штрафи за ці правопорушення можуть бути накладені протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін заявив, що в регіоні почали виписувати штрафи військовозобов'язаним, які не оновили свої військово-облікові дані після 16 липня.