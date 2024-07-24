Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow У вас є 10 днів, аби не платити штраф — як уникнути покарання за ухилення від мобілізації arrow

У вас є 10 днів, аби не платити штраф — як уникнути покарання за ухилення від мобілізації

24 липня 2024 05:56
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Покарання за ухилення від мобілізації - скільки є часу, що не платити штраф - новини України
Штрафи від ТЦК за неоновлення даних. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Штрафи за порушення мобілізаційного закону — одне з основних покарань для ухилянтів. Вони після 16 липня можуть бути застосовані до тих, хто не оновив дані. Та якщо ви не згодні з тим, що порушили закон, ви можете оскаржити штраф.

Детальніше про процедуру оскарження Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк. 

Читайте також:

Штрафи за неоновлення даних 

За словами юристки, існує два варіанти оскарження штрафу:

  1. Звернення із скаргою до вищестоящого органу (до прикладу, якщо постанова про притягнення до відповідальності винесена районним ТЦК та СП, особа має право направити скаргу до обласного ТЦК та СП);
  2. Оскарження в судовому порядку.

"На мою думку, та враховуючи практику, оскаржити постанову ТЦК та СП ефективніше у судовому порядку. Звертаю  увагу, що скаргу на постанову щодо справи про адміністративне правопорушення може бути подано протягом 10 днів з дня винесення постанови, а не з дня отримання копії постанови особою, на яку накладено стягнення", — додала Шуляк. 

Юристка Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Є кілька підстав для оскарження штрафу. Одна з них — недотримання або порушення ТЦК та СП процедури складання протоколів та оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

Наприклад, несвоєчасне повідомлення або взагалі неповідомлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. 

Розміри штрафів 

Нагадаємо, що за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, вчинене в особливий період, на особу може бути накладено штраф від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 25 500 грн).  

А за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинене в особливий період, може бути накладено штраф від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 25 500 грн).

А на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань — від двох тисяч до трьох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 59 500 грн)

Штрафи за ці правопорушення можуть бути накладені протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін заявив, що в регіоні почали виписувати штрафи військовозобов'язаним, які не оновили свої військово-облікові дані після 16 липня. 

суд закон штрафи мобілізація ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії