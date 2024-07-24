Наказание за уклонение от мобилизации - сколько есть времени, чтобы не платить штраф - новости Украины

Штрафы от ТЦК за необновление данных. Фото: из открытых источников

Штрафы за нарушение мобилизационного закона — одно из основных наказаний уклоняющимся. Они после 16 июля могут быть применены к тем, кто не обновил данные. Но если вы не согласны с нарушением закона, вы можете обжаловать штраф.

Детальнее о процедуре обжалования Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Штрафы за необновление данных

По словам юристки, существует два варианта обжалования штрафа:

Обращение с жалобой в вышестоящий орган (к примеру, если постановление о привлечении к ответственности вынесено районным ТЦК и СП, лицо имеет право направить жалобу в областной ТЦК и СП); Обжалование в судебном порядке.

"По моему мнению, и учитывая практику, обжаловать постановление ТЦК и СП эффективнее в судебном порядке. Обращаю внимание, что жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 дней со дня вынесения постановления, а не со дня получения копии постановления лицом , на которое наложено взыскание" — добавила Шуляк.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Есть несколько оснований для обжалования штрафа. Одно из них — несоблюдение или нарушение ТЦК и СП процедуры составления протоколов и оформления материалов об административных правонарушениях.

Например, несвоевременное уведомление или вообще неуведомление лица, привлекаемого к административной ответственности, о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении.

Размеры штрафов

Напомним, что за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, совершенное в особый период, на лицо может быть наложен штраф от одной тысячи до одной тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 000 до 25 500 грн).

А за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенное в особый период, может быть наложен штраф от одной тысячи до одной тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 000 до 25 500 грн).

А на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений – от двух тысяч до трех тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 000 до 59 500 грн).

Штрафы за эти правонарушения могут быть наложены в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения.

Напомним, представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин заявил, что в регионе начали выписывать штрафы военнообязанным, которые не обновили свои военно-учетные данные после 16 июля.