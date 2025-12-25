Відео
Головна Військова економіка "У розшуку" — чому такий статус з'являється в "Резерв+"

"У розшуку" — чому такий статус з'являється в "Резерв+"

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 07:30
Чому в "Резерв+" з'являється статус "У розшуку"
Повідомлення про розшук. Фото ілюстративне: Міністерство оборони України

Якщо військовозобов'язаний нехтує обов'язками, його можуть оголосити в розшук. Зокрема, йдеться про тих, хто не з'являється до ТЦК та СП, після отримання повістки.

Про це повідомили фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та парнери".

Читайте також:

Коли з'являється статус "У розшуку"

Причиною для оголошення в розшук може стати ігнорування вимоги прийти до військкомату після отримання повістки, для проходження ВЛК або для уточнення даних. Також розшукують тих, хто не проживає за місцем реєстрації, але не повідомив військкомату адресу свого проживання, та громадян, які ухиляються від військового обліку.

Статус "У розшуку" не означає обмеження свободи, але є підставою для посиленої перевірки даних. 

"Він (статус "У розшуку", — Ред.) означає офіційне внесення особи до інформаційних баз ТЦК та СП для встановлення місця перебування. Такий статус передбачає можливість перевірки документів співробітниками Нацполіції та передачу інформації до ТЦК для подальших дій", — пояснили правознавці.

Нагадаємо, оформити інвалідність, якщо для цього є підстави через проблеми зі здоров'ям, можуть усі військовозобов'язані. Не є винятком навіть ті, хто перебуває в розшуку.

Також ми повідомляли, що статус "У розшуку" в "Резерв+" можна скасувати. Щоправда, це можливо лише за умови усунення порушення, через яке людину почали розшукувати.

військкомат ТЦК та СП військовозобов'язані розшук Резерв+
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
