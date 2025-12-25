Почему в "Резерв+" появляется статус "В розыске"

Сообщение о розыске. Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

Если военнообязанный пренебрегает обязанностями, его могут объявить в розыск. В частности, речь идет о тех, кто не является в ТЦК и СП, после получения повестки.

Об этом сообщили специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Когда появляется статус "В розыске"

Причиной для объявления в розыск может стать игнорирование требования прийти в военкомат после получения повестки, для прохождения ВВК или для уточнения данных. Также разыскивают тех, кто не проживает по месту регистрации, но не сообщил военкомату адрес своего проживания, и граждан, которые уклоняются от воинского учета.

Статус "В розыске" не означает ограничения свободы, но является основанием для усиленной проверки данных.

"Он (статус "В розыске", — Ред.) означает официальное внесение лица в информационные базы ТЦК и СП для установления места пребывания. Такой статус предусматривает возможность проверки документов сотрудниками Нацполиции и передачу информации в ТЦК для дальнейших действий", — объяснили правоведы.

Напомним, оформить инвалидность, если для этого есть основания из-за проблем со здоровьем, могут все военнообязанные. Не являются исключением даже те, кто находится в розыске.

Также мы сообщали, что статус "В розыске" в "Резерв+" можно отменить. Правда, это возможно только при условии устранения нарушения, из-за которого человека начали разыскивать.