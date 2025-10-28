У ТЦК розповіли, чому важливо сплатити штраф протягом 20 днів

Застосунок "Резерв+" із червоною стрічкою. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У застосунку "Резерв+" доступна сплата штрафів вже за 9 видів порушень правил військового обліку. Водночас у чоловіків є всього 20 днів.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Що мають знати чоловіки, які порушили військовий облік

У Чернігівському ОТЦК розповіли, що наразі у громадян є можливість сплачувати штраф онлайн. Мова йде про порушення, коли чоловік:

не з’явився за повісткою до ТЦК;

не став на військовий облік після досягнення 25 років;

не зареєструвався на обліку за новим місцем проживання;

не став на облік після звільнення з установи виконання покарань;

не став на облік за місцем перебування як внутрішньо переміщена особа;

не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

не надав у розпорядження держави майно (будівлі, споруди, транспортні засоби) під час мобілізації;

не пройшов або відмовився проходити військово-лікарську комісію.

У ТЦК наголосили, що сплата одного штрафу стосується лише конкретного порушення, за яке він був накладений.

Для того, щоб сплатити штраф онлайн, необхідно завантажити застосунок "Резерв+", авторизуватися і в розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання порушення. Далі протягом трьох днів ТЦК мають розглянути заяву та надіслати постанову про порушення. Після цього з'явиться можливість сплатити штраф зі знижкою, розмір якого становитиме 8 тисяч гривень. Тобто на 50% менше.

"На оплату дається 20 днів. Якщо не сплатити вчасно — доведеться платити 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становитиме 34 000 грн. Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає. Весь процес зазвичай триває близько 4 днів. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у "Резерв+", — йдеться у повідомленні.

Також там додали, що обов'язок виконувати вимоги військового обліку зберігається, тож повістки можуть надходили й надалі.

"Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень", — резюмували в ОТЦК.

