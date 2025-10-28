Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика ТЦК дали мужчинам всего 20 дней — что стоит знать о штрафах

ТЦК дали мужчинам всего 20 дней — что стоит знать о штрафах

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 07:30
обновлено: 08:31
В ТЦК рассказали, почему важно оплатить штраф в течение 20 дней
Приложение "Резерв+" с красной лентой. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В приложении "Резерв+" доступна уплата штрафов уже за 9 видов нарушений правил воинского учета. В то же время у мужчин есть всего 20 дней. 

Об этом на странице в Facebook сообщает Черниговский областной ТЦК и СП.

Реклама
Читайте также:

Что должны знать мужчины, которые нарушили военный учет

В Черниговском ОТЦК рассказали, что сейчас у граждан есть возможность платить штраф онлайн. Речь идет о нарушении, когда человек:

  • не явился по повестке в ТЦК;
  • не стал на воинский учет после достижения 25 лет;
  • не зарегистрировался на учете по новому месту жительства;
  • не стал на учет после освобождения из учреждения исполнения наказаний;
  • не стал на учет по месту пребывания как внутренне перемещенное лицо;
  • не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
  • не предоставил в распоряжение государства имущество (здания, сооружения, транспортные средства) во время мобилизации;
  • не прошел или отказался проходить военно-врачебную комиссию.

В ТЦК отметили, что уплата одного штрафа касается только конкретного нарушения, за которое он был наложен.

Для того, чтобы оплатить штраф онлайн, необходимо загрузить приложение "Резерв+", авторизоваться и в разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения. Далее в течение трех дней ТЦК должны рассмотреть заявление и прислать постановление о нарушении. После этого появится возможность оплатить штраф со скидкой, размер которого будет составлять 8 тысяч гривен. То есть, на 50% меньше.

"На оплату дается 20 дней. Если не оплатить вовремя - придется платить 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составит 34 000 грн. После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает. Весь процесс обычно занимает около 4 дней. Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа обновите военный документ в "Резерв+", — говорится в сообщении.

Также там добавили, что обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется, поэтому повестки могут поступать и в дальнейшем.

"Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений", — резюмировали в ОТЦК.

Напомним, недавно мы писали, кого не снимут с розыска ТЦК даже в случае уплаты штрафа.

Также мы информировали, что в приложении "Резерв+" появился новый тип отсрочки.

штрафы военный учет война в Украине ТЦК и СП резерв Резерв+
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации