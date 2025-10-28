В ТЦК рассказали, почему важно оплатить штраф в течение 20 дней

Приложение "Резерв+" с красной лентой. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В приложении "Резерв+" доступна уплата штрафов уже за 9 видов нарушений правил воинского учета. В то же время у мужчин есть всего 20 дней.

Об этом на странице в Facebook сообщает Черниговский областной ТЦК и СП.

Что должны знать мужчины, которые нарушили военный учет

В Черниговском ОТЦК рассказали, что сейчас у граждан есть возможность платить штраф онлайн. Речь идет о нарушении, когда человек:

не явился по повестке в ТЦК;

не стал на воинский учет после достижения 25 лет;

не зарегистрировался на учете по новому месту жительства;

не стал на учет после освобождения из учреждения исполнения наказаний;

не стал на учет по месту пребывания как внутренне перемещенное лицо;

не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;

не предоставил в распоряжение государства имущество (здания, сооружения, транспортные средства) во время мобилизации;

не прошел или отказался проходить военно-врачебную комиссию.

В ТЦК отметили, что уплата одного штрафа касается только конкретного нарушения, за которое он был наложен.

Для того, чтобы оплатить штраф онлайн, необходимо загрузить приложение "Резерв+", авторизоваться и в разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения. Далее в течение трех дней ТЦК должны рассмотреть заявление и прислать постановление о нарушении. После этого появится возможность оплатить штраф со скидкой, размер которого будет составлять 8 тысяч гривен. То есть, на 50% меньше.

"На оплату дается 20 дней. Если не оплатить вовремя - придется платить 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составит 34 000 грн. После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает. Весь процесс обычно занимает около 4 дней. Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа обновите военный документ в "Резерв+", — говорится в сообщении.

Также там добавили, что обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется, поэтому повестки могут поступать и в дальнейшем.

"Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений", — резюмировали в ОТЦК.

