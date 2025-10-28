В ТЦК рассказали, почему важно оплатить штраф в течение 20 дней

ТЦК дали мужчинам всего 20 дней — что стоит знать о штрафах
В приложении "Резерв+" доступна уплата штрафов уже за 9 видов нарушений правил воинского учета. В то же время у мужчин есть всего 20 дней.
Об этом на странице в Facebook сообщает Черниговский областной ТЦК и СП.
Что должны знать мужчины, которые нарушили военный учет
В Черниговском ОТЦК рассказали, что сейчас у граждан есть возможность платить штраф онлайн. Речь идет о нарушении, когда человек:
- не явился по повестке в ТЦК;
- не стал на воинский учет после достижения 25 лет;
- не зарегистрировался на учете по новому месту жительства;
- не стал на учет после освобождения из учреждения исполнения наказаний;
- не стал на учет по месту пребывания как внутренне перемещенное лицо;
- не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
- не предоставил в распоряжение государства имущество (здания, сооружения, транспортные средства) во время мобилизации;
- не прошел или отказался проходить военно-врачебную комиссию.
В ТЦК отметили, что уплата одного штрафа касается только конкретного нарушения, за которое он был наложен.
Для того, чтобы оплатить штраф онлайн, необходимо загрузить приложение "Резерв+", авторизоваться и в разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения. Далее в течение трех дней ТЦК должны рассмотреть заявление и прислать постановление о нарушении. После этого появится возможность оплатить штраф со скидкой, размер которого будет составлять 8 тысяч гривен. То есть, на 50% меньше.
"На оплату дается 20 дней. Если не оплатить вовремя - придется платить 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составит 34 000 грн. После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает. Весь процесс обычно занимает около 4 дней. Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа обновите военный документ в "Резерв+", — говорится в сообщении.
Также там добавили, что обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется, поэтому повестки могут поступать и в дальнейшем.
"Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений", — резюмировали в ОТЦК.
