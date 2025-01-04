Додаткові виплати за додаткові завдання — виплати за стрибки з парашутом та водолазні роботи

Військовослужбовці ЗСУ готуються до стрибка з парашутом. Фото: 199-й навчальний центр ДШВ ЗСУ

Під час війни військовослужбовці ЗСУ мають право на додаткові одноразові виплати. Так, зокрема, винагороджуються стрибки з парашутом, водолазні роботи чи розшук та знешкодження мін.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Додаткові виплати за стрибок із парашутом

Крім основних грошових виплат військовослужбовці Збройних сил України мають право на різні види додаткових виплат.

До таких виплат належать одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Зокрема, такі виплати нараховуються за стрибки з парашутом.

Які ще роботи винагороджуються додатковими виплатами

Крім того, такі одноразові додаткові виплати нараховуються за інші види спеціальних робіт чи завдань.

Йдеться про такі завдання:

розшук, підіймання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін;

водолазні роботи;

бойове чергування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, від чого залежать основні виплати для військових.

Додамо, ми повідомляли про розміри грошового забезпечення бійців ЗСУ у січні 2025 року.