Дополнительные выплаты за дополнительные задания — выплаты за прыжки с парашютом и водолазные работы

Военнослужащие ВСУ готовятся к прыжку с парашютом. Фото: 199-й учебный центр ДШВ ВСУ

Во время войны военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительные единовременные выплаты. Так, в частности, вознаграждаются прыжки с парашютом, водолазные работы или розыск и обезвреживание мин.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Дополнительные выплаты за прыжок с парашютом

Кроме основных денежных выплат военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные виды дополнительных выплат.

К таким выплатам принадлежат единовременные дополнительные виды денежного обеспечения.

В частности, такие выплаты начисляются за прыжки с парашютом.

Какие еще работы вознаграждаются дополнительными выплатами

Кроме того, такие одноразовые дополнительные выплаты начисляются за другие виды специальных работ или заданий.

Речь идет о таких задачах:

поиск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание мин;

водолазные работы;

боевое дежурство.

Напомним, мы ранее писали о том, от чего зависят основные выплаты для военных.

Далее, мы сообщали о размерах денежного обеспечения бойцов ВСУ в январе 2025 года.