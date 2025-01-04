Дополнительные выплаты за дополнительные задания — выплаты за прыжки с парашютом и водолазные работы

Прыжки с парашютом — за что еще дополнительные выплаты воинам
Во время войны военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительные единовременные выплаты. Так, в частности, вознаграждаются прыжки с парашютом, водолазные работы или розыск и обезвреживание мин.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Дополнительные выплаты за прыжок с парашютом
Кроме основных денежных выплат военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные виды дополнительных выплат.
К таким выплатам принадлежат единовременные дополнительные виды денежного обеспечения.
В частности, такие выплаты начисляются за прыжки с парашютом.
Какие еще работы вознаграждаются дополнительными выплатами
Кроме того, такие одноразовые дополнительные выплаты начисляются за другие виды специальных работ или заданий.
Речь идет о таких задачах:
- поиск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание мин;
- водолазные работы;
- боевое дежурство.
Напомним, мы ранее писали о том, от чего зависят основные выплаты для военных.
Далее, мы сообщали о размерах денежного обеспечения бойцов ВСУ в январе 2025 года.
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