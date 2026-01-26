Відео
Головна Військова економіка Статус УБД для іноземців — як отримати права та посвідчення

Статус УБД для іноземців — як отримати права та посвідчення

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 07:30
Справедливість для добровольців — як іноземцю отримати УБД
Посвідчення УБД в руках у військового. Ілюстративне фото: "Вінниця.інфо"

Іноземні легіонери, які воюють у лавах Сил оборони, мають повне право на статус учасника бойових дій. Україна офіційно прирівняла їхні заслуги до здобутків власних громадян, забезпечивши рівний доступ до соціальних пільг.

Про це йдеться на сайті Міноборони України та поясняється алгоритм дій.

Читайте також:

Покроковий шлях до посвідчення УБД для іноземців

Статус УБД для іноземців — як отримати права та посвідчення - фото 1
Два способи отримати статус УБД. Фото: Міноборони України

У Постанові Кабінету Міністрів № 719, яка регулює порядок надання статусу іноземцям, зазначено, що закон не ділить захисників за паспортом. Головна умова — контракт із ЗСУ чи іншими військовими формуваннями. Також боєць повинен брати безпосередню участь у бойових діях. 

Отримати посвідчення можна двома способами. Перший — автоматичний. Командир частини вносить дані до реєстру за п'ять днів. Система сама опрацює інформацію. Статус з'явиться без зайвих звернень.

Другий шлях — через спеціальну комісію при Мінветеранів. Він актуальний, якщо автоматика не спрацювала. Командир подає документи. Комісія розглядає їх упродовж місяця. Можна податися і самостійно через ЦНАП.

Які потрібні документи для статусу УБД

Статус УБД для іноземців — як отримати права та посвідчення - фото 2
Перелік документів для отримання статусу УБД. Фото: Міноборони України

Список документів стандартний. Потрібна копія паспорта з перекладом. Додайте податковий номер та оригінал довідки про участь у бойових діях (Форма №6). Якщо подаєтесь самі, візьміть витяг про відсутність судимості. Його легко замовити в "Дії".

Є важливий нюанс. Транслітерація імені має бути однаковою всюди. Перевірте паспорт і військовий квиток. Букви мають збігатися. Це допоможе уникнути бюрократичних пасток.

Чому важливо іноземцю отримати статус УБД

У Міноборони зазначили, що УБД дає не лише пільги — це ключ до українського паспорта. Після контракту іноземець отримує право на спрощене громадянство. Держава цінує вашу відданість. Ваша служба — єдиний вагомий критерій. Статус підтверджує, що ви — частина нашої родини.

Нагадаємо, захисники України можуть отримати медаль УБД. Право на таку нагороду мають і кадрові військові, і добровольці, які брали участь у бойових діях.

Також стало відомо, що Уряд передбачив для учасників бойових дій (УБД) ряд соціальних пільг, серед яких і безплатний проїзд в транспорті. 

ЗСУ армія іноземці УБД добровольці
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
