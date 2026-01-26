Видео
Україна
Видео

Статус УБД для иностранцев — как получить права и удостоверение

Статус УБД для иностранцев — как получить права и удостоверение

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 07:30
Справедливость для добровольцев — как иностранцу получить УБД
Удостоверение УБД в руках у военного. Иллюстративное фото: "Винница.инфо"

Иностранные легионеры, воюющие в рядах Сил обороны, имеют полное право на статус участника боевых действий. Украина официально приравняла их заслуги к достижениям собственных граждан, обеспечив равный доступ к социальным льготам.

Об этом говорится на сайте Минобороны Украины и объясняется алгоритм действий.

Пошаговый путь к удостоверению УБД для иностранцев

Статус УБД для иностранцев - как получить права и удостоверение - фото 1
Два способа получить статус УБД. Фото: Минобороны Украины

В Постановлении Кабинета Министров № 719, которое регулирует порядок предоставления статуса иностранцам, указано, что закон не делит защитников по паспорту. Главное условие — контракт с ВСУ или другими военными формированиями. Также боец должен принимать непосредственное участие в боевых действиях.

Получить удостоверение можно двумя способами. Первый — автоматический. Командир части вносит данные в реестр за пять дней. Система сама обработает информацию. Статус появится без лишних обращений.

Второй путь — через специальную комиссию при Минветеранов. Он актуален, если автоматика не сработала. Командир подает документы. Комиссия рассматривает их в течение месяца. Можно податься и самостоятельно через ЦПАУ.

Какие нужны документы для статуса УБД

Статус УБД для иностранцев - как получить права и удостоверение - фото 2
Перечень документов для получения статуса УБД. Фото: Минобороны Украины

Список документов стандартный. Нужна копия паспорта с переводом. Добавьте налоговый номер и оригинал справки об участии в боевых действиях (Форма №6). Если подаетесь сами, возьмите выписку об отсутствии судимости. Ее легко заказать в "Дії".

Есть важный нюанс. Транслитерация имени должна быть одинаковой везде. Проверьте паспорт и военный билет. Буквы должны совпадать. Это поможет избежать бюрократических ловушек.

Почему важно иностранцу получить статус УБД

В Минобороны отметили, что УБД дает не только льготы — это ключ к украинскому паспорту. После контракта иностранец получает право на упрощенное гражданство. Государство ценит вашу преданность. Ваша служба — единственный весомый критерий. Статус подтверждает, что вы — часть нашей семьи.

Напомним, защитники Украины могут получить медаль УБД. Право на такую награду имеют и кадровые военные, и добровольцы, которые принимали участие в боевых действиях.

Также стало известно, что Правительство предусмотрело для участников боевых действий (УБД) ряд социальных льгот, среди которых и бесплатный проезд в транспорте.

ВСУ армия иностранцы УБД добровольцы
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
