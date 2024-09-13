Як отримати земельну ділянку для УБД та куди звертатися

Українські військові на фронті. Фото: ЗСУ

В Україні учасники бойових дій мають пільги на отримання земельних ділянок. Зокрема, з метою індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Як отримати ділянку у вересні 2024 року, йдеться у матеріалі 24 каналу.

Читайте також:

Отримання землі для УБД

Військовослужбовці можуть отримати землю у власність за безплатною приватизацією у таких розмірах:

для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара;

для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 гектар;

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах не більше 0,25 гектара, в селищах не більше 0,15 гектара, в містах — не більше 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара.

Як подати документи

Отримувач землі повинен подати клопотання до органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування. У документі зазначається цільове призначення та її орієнтовні розміри й додаються графічні матеріали з бажаним місцем розташування.

Далі орган протягом місяці розглядає клопотання і надає дозвіл на розроблення проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки чи відмовляє у приватизації.

Відомо, що такий проєкт розробляється за замовленням суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою. Далі його треба погодити з територіальним органом Держземагентства або структурними підрозділами райдержадміністрацій.

Після погодження необхідно звернутися до державного кадастрового реєстратора із заявою про проведення реєстрації ділянки та надання витягу про з Державного земельного кадастру. Далі орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування ухвалює рішення щодо передачі ділянки у власність.