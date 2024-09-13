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Стало известно, как участники боевых действий могут получить земельный участок

13 сентября 2024 21:59
Евгения Брюховецкая - редактор
Как получить земельный участок для УБД и куда обращаться
Украинские военные на фронте. Фото: ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине участники боевых действий имеют льготы на получение земельных участков. В частности, в целях индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Как получить участок в сентябре 2024 года, говорится в материале 24 канала.

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Военнослужащие могут получить землю в собственность по бесплатной приватизации в следующих размерах:

  • для ведения садоводства — не более 0,12 гектара;
  • для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2 гектар;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) в селах не более 0,25 гектара, в поселках не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара.

Как подать документы

Получатель земли должен подать ходатайство в орган исполнительной власти или местного самоуправления. В документе указывается целевое назначение и его ориентировочные размеры и прилагаются графические материалы с желаемым местоположением.

Далее орган в течение месяца рассматривает ходатайство и дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или отказывает в приватизации.

Известно, что такой проект разрабатывается по заказу хозяйствующими субъектами, которые являются исполнителями работ по землеустройству. Далее его следует согласовать с территориальным органом Госземагентства или структурными подразделениями райгосадминистраций.

После согласования необходимо обратиться к государственному кадастровому регистратору с заявлением о проведении регистрации участка и предоставлении выписки из Государственного земельного кадастра. Далее орган исполнительной власти или местного самоуправления принимает решение о передаче участка в собственность.

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