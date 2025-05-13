Служба в ССО — які є найпопулярніші вакансії та чи можна змінити бойову посаду

Бійці ССО. Фото: @ukr_sof/Telegram

Процес долучення до Сил спеціальних операцій сьогодні не є закритим чи недоступним для цивільних. Ба більше, охочих стати частиною елітних підрозділів навіть побільшало, серед них як хлопці, так і дівчата. Тож вмотивовані громадяни можуть долучитися до війська ССО.

Про це в інтерв'ю для OBOZ.ua розповів один із керівників центру ССО Віктор Шевченко.

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Точну кількість кандидатів не розголошують, однак чимало хлопців і дівчат вже завершують базову підготовку й починають службу в бойових групах.

На сьогодні найбільший попит спостерігається на посади водіїв з різними категоріями — від В до D, зокрема й тих, хто вміє працювати зі спецтехнікою. Також активно шукають операторів безпілотників і артилеристів.

"Тішить, що до нас звертаються представники різних вікових категорій — і вмотивована на захист країни молодь до 25 років, з якою можна укладати контракт, і хлопці мобілізаційного віку. Чимало відгуків надходить від офіцерів запасу, які закінчили військову кафедру. Відзначимо також активність дівчат. Утім, воно й не дивно. Врешті, усе залежить від мотивації. Бо мета у всіх у нас одна — захист незалежності й територіальної цілісності України", — наголошує Віктор Шевченко.

Чи можна змінювати бойову посаду в ССО

Цікаво, що нерідко кандидати приходять на тилові або технічні посади, а вже в процесі навчання та спільного життя з бойовими групами вирішують змінити кваліфікацію й переходять у бойові підрозділи.

Це рішення приходить тоді, коли людина бачить не рекламний образ бійця ССО, а реальних людей, які раніше були представниками цілком мирних професій — від бухгалтерів до водіїв таксі. Віктор Шевченко наголошує, що якісне злагодження нерідко впливає на прийняття рішень рекрутерів.

"З бойовими посадами, до речі, дуже цікава ситуація. На них йдуть одразу цілеспрямовано — вже вмотивовані кандидати, або так буває, що людина, зайшовши на тилову посаду, в процесі навчання побачивши те, як відбуваються злагодження та тренування бойових груп, приймають рішення про зміну кваліфікації. І таких випадків досить багато", — пояснив керівник центру ССО.

Кандидатам пропонують не лише військове навчання, а й адаптацію, командну підтримку та реальну можливість стати частиною війська.

"Проходиш перший вишкіл, коли тренуєшся, живеш, навчаєшся, спиш, відпочиваєш разом з іншими бійцями, ти бачиш, що вони прості люди, які також колись були бухгалтерами, малярами, айтівцями, фермерами, водіями таксі, а зараз є спецами, розумієш, що і ти зможеш", — підсумував Віктор Шевченко.

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