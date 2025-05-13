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ССО відкрили набір — які посади найбільш затребувані

13 травня 2025 07:30
Анастасія Постоєнко - Редактор
Служба в ССО — які є найпопулярніші вакансії та чи можна змінити бойову посаду
Бійці ССО. Фото: @ukr_sof/Telegram
Анастасія Постоєнко - Редактор

Процес долучення до Сил спеціальних операцій сьогодні не є закритим чи недоступним для цивільних. Ба більше, охочих стати частиною елітних підрозділів навіть побільшало, серед них як хлопці, так і дівчата. Тож вмотивовані громадяни можуть долучитися до війська ССО.

Про це в інтерв'ю для OBOZ.ua розповів один із керівників центру ССО Віктор Шевченко.

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Точну кількість кандидатів не розголошують, однак чимало хлопців і дівчат вже завершують базову підготовку й починають службу в бойових групах.

На сьогодні найбільший попит спостерігається на посади водіїв з різними категоріями — від В до D, зокрема й тих, хто вміє працювати зі спецтехнікою. Також активно шукають операторів безпілотників і артилеристів. 

"Тішить, що до нас звертаються представники різних вікових категорій і вмотивована на захист країни молодь до 25 років, з якою можна укладати контракт, і хлопці мобілізаційного віку. Чимало відгуків надходить від офіцерів запасу, які закінчили військову кафедру. Відзначимо також активність дівчат. Утім, воно й не дивно. Врешті, усе залежить від мотивації. Бо мета у всіх у нас одна захист незалежності й територіальної цілісності України", — наголошує Віктор Шевченко. 

Чи можна змінювати бойову посаду в ССО

Цікаво, що нерідко кандидати приходять на тилові або технічні посади, а вже в процесі навчання та спільного життя з бойовими групами вирішують змінити кваліфікацію й переходять у бойові підрозділи.

Це рішення приходить тоді, коли людина бачить не рекламний образ бійця ССО, а реальних людей, які раніше були представниками цілком мирних професій — від бухгалтерів до водіїв таксі. Віктор Шевченко наголошує, що якісне злагодження нерідко впливає на прийняття рішень рекрутерів. 

"З бойовими посадами, до речі, дуже цікава ситуація. На них йдуть одразу цілеспрямовано вже вмотивовані кандидати, або так буває, що людина, зайшовши на тилову посаду, в процесі навчання побачивши те, як відбуваються злагодження та тренування бойових груп, приймають рішення про зміну кваліфікації. І таких випадків досить багато", — пояснив керівник центру ССО. 

Кандидатам пропонують не лише військове навчання, а й адаптацію, командну підтримку та реальну можливість стати частиною війська. 

"Проходиш перший вишкіл, коли тренуєшся, живеш, навчаєшся, спиш, відпочиваєш разом з іншими бійцями, ти бачиш, що вони прості люди, які також колись були бухгалтерами, малярами, айтівцями, фермерами, водіями таксі, а зараз є спецами, розумієш, що і ти зможеш", — підсумував Віктор Шевченко.

Нагадаємо, LobbyX оприлюднила перелік найзатребуваніших вакансій у війську ЗСУ та вимоги до кандидатів. 

Також відомо, скільки заробляє стрілець в ЗСУ та від чого залежить збільшення виплат. 

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