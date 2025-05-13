Служба в ССО — какие есть самые популярные вакансии и можно ли сменить боевую должность

Бойцы ССО. Фото: @ukr_sof/Telegram

Процесс приобщения к Силам специальных операций сегодня не является закрытым или недоступным для гражданских. Более того, желающих стать частью элитных подразделений даже стало больше, среди них как парни, так и девушки. Поэтому мотивированные граждане могут присоединиться к войску ССО.

Об этом в интервью для "OBOZ.ua" рассказал один из руководителей центра ССО Виктор Шевченко.

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Точное количество кандидатов не разглашается, однако многие ребята уже завершают базовую подготовку и начинают службу в боевых группах.

На сегодня наибольший спрос наблюдается на должности водителей с различными категориями — от В до D, в том числе и тех, кто умеет работать со спецтехникой. Также активно ищут операторов беспилотников и артиллеристов.

"Радует, что к нам обращаются представители разных возрастных категорий — и мотивированная на защиту страны молодежь до 25 лет, с которой можно заключать контракт, и ребята мобилизационного возраста. Немало откликов поступает от офицеров запаса, которые закончили военную кафедру. Отметим также активность девушек. Впрочем, оно и неудивительно. В конце концов, все зависит от мотивации. Потому что цель у всех у нас одна — защита независимости и территориальной целостности Украины", — отмечает Виктор Шевченко.

Можно ли менять боевую должность в ССО

Интересно, что нередко кандидаты приходят на тыловые или технические должности, а уже в процессе обучения и совместной жизни с боевыми группами решают изменить квалификацию и переходят в боевые подразделения.

Это решение приходит тогда, когда человек видит не рекламный образ бойца ССО, а реальных людей, которые ранее были представителями вполне мирных профессий — от бухгалтеров до водителей такси. Виктор Шевченко отмечает, что качественное слаживание нередко влияет на принятие решений рекрутеров.

"С боевыми должностями, кстати, очень интересная ситуация. На них идут сразу целенаправленно — уже мотивированные кандидаты, или так бывает, что человек, зайдя на тыловую должность, в процессе обучения увидев то, как происходят слаживание и тренировки боевых групп, принимают решение об изменении квалификации. И таких случаев достаточно много", — пояснил руководитель центра ССО.

Кандидатам предлагают не только военное обучение, но и адаптацию, командную поддержку и реальную возможность стать частью войска.

"Проходишь первую подготовку, когда тренируешься, живешь, учишься, спишь, отдыхаешь вместе с другими бойцами, ты видишь, что они простые люди, которые также когда-то были бухгалтерами, малярами, айтишниками, фермерами, водителями такси, а сейчас являются спецами, понимаешь, что и ты сможешь", — подытожил Виктор Шевченко.

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