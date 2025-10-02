Відео
Головна Військова економіка Сплата штрафу не врятує від проходження ВЛК — юрист пояснив чому

Сплата штрафу не врятує від проходження ВЛК — юрист пояснив чому

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 06:27
Навіть декілька сплачених штрафів не позбавляють необхідності пройти ВЛК, зазначає юрист
Проходження ВЛК військовозобов'язаними. Ілюстративне фото: Мілітарний

У зв'язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 5 листопада 2025 року, актуальним залишається питання штрафів за її порушення. Одним із найпоширеніших порушень є невиконання вимог щодо проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), за що можуть серйозно оштрафувати.

Адвокат Дмитро Дончак на порталі b2bconsult пояснив, що сплата штрафу за непроходження ВЛК не розв'яже проблему. 

Читайте також:

Які наслідки не проходження ВЛК

Юрист зазначив, що зазначене порушення передбачає штраф від 3400 до 8500 гривень. Під час воєнного стану сума штрафу збільшується до 17000-25500 гривень. Важливо пам'ятати, що сплату штрафу не звільняє від обов'язку пройти ВЛК.

Повторне ухилення від проходження ВЛК після сплати штрафу кваліфікується як нове правопорушення та тягне за собою додатковий штраф.

Систематичне ухилення від виконання військового обов'язку,  ігнорування повісток та відмова від проходження ВЛК під час мобілізації можуть бути кваліфіковані як кримінальний злочин згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України.

Як сплатити штраф

Детальну інформацію про наявність штрафу за порушення військового обліку можна отримати в додатку Резерв+. Для сплати штрафу зі знижкою (50% від повної суми) необхідно подати заяву про визнання порушення. Рішення про можливість сплати зменшеного штрафу приймається ТЦК протягом 3 днів після подачі заяви.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися, чи є штраф від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, коли штраф, накладений ТЦК, автоматично анулюється.

штраф військовий облік мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
