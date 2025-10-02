Даже несколько уплаченных штрафов не избавляют от необходимости пройти ВЛК, отмечает юрист

Уплата штрафа не спасет от прохождения ВВК — юрист все объяснил
В связи с продолжением военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 5 ноября 2025 года, актуальным остается вопрос штрафов за ее нарушение. Одним из самых распространенных нарушений является невыполнение требований по прохождению военно-врачебной комиссии (ВВК), за что могут серьезно оштрафовать.
Адвокат Дмитрий Дончак на портале b2bconsult объяснил, что уплата штрафа за не прохождение ВВК не решит проблему.
Какие последствия не прохождения ВВК
Юрист отметил, что указанное нарушение предусматривает штраф от 3400 до 8500 гривен. Во время военного положения сумма штрафа увеличивается до 17000-25500 гривен. Важно помнить, что уплата штрафа не освобождает от обязанности пройти ВВК.
Повторное уклонение от прохождения ВВК после уплаты штрафа квалифицируется как новое правонарушение и влечет за собой дополнительный штраф.
Систематическое уклонение от выполнения воинского долга, игнорирование повесток и отказ от прохождения ВВК во время мобилизации могут быть квалифицированы как уголовное преступление согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины.
Как оплатить штраф
Подробную информацию о наличии штрафа за нарушение воинского учета можно получить в приложении Резерв+. Для уплаты штрафа со скидкой (50% от полной суммы) необходимо подать заявление о признании нарушения. Решение о возможности уплаты уменьшенного штрафа принимается ТЦК в течение 3 дней после подачи заявления.
