Суд у Львові зобов’язав військову частину виплатити солдату гроші

Засідання суду. Фото ілюстративне: newch.tv

Один із солдатів Збройних сил України не отримав додаткові 100 тисяч гривень за час перебування на фронті. Проте він звернувся до Львівського окружного адміністративного суду та відсудив невиплачені гроші, які не сплатила військова частина.

Про це йдеться в матеріалі справи, внесеної до Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР).

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Що сталося

Згідно з рішенням, оприлюдненим у судовому реєстрі в серпні 2024 року, солдат однієї з військових частин звернувся до суду, зазначивши, що йому не нарахували додаткові виплати (в розмірі 100 тисяч гривень на місяць) за час перебування на фронті. У позові уточнюється, що мова йде про березень-квітень 2022 року. Це означає, що військовий не отримав кошти ще з початку повномасштабного війни в Україні.

Представник військової частини у відзиві на позов зазначив, що з 24 лютого 2022 року позивач був зарахований на продовольче забезпечення військової частини, але отримував грошове забезпечення за місцем своєї штатної служби в Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Цю справу розглядав суддя Віталій Мартинюк, який детально проаналізував усі матеріали та аргументи сторін. Він визнав протиправною бездіяльність військової частини у питанні невиплати солдату додаткової винагороди та зобов’язав нарахувати йому належні кошти за період участі в бойових діях. Однак рішення ще можна оскаржити.