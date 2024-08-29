Суд во Львове обязал воинскую часть выплатить солдату деньги

Заседание суда. Фото иллюстративное: newch.tv

Один из солдатов Вооруженных сил Украины не получил дополнительные 100 тысяч гривен за время пребывания на фронте. Однако он обратился во Львовский окружной административный суд и отсудил невыплаченные деньги, которые не оплатила военная часть.

Об этом говорится в материале дела, внесенного в Единый государственный реестр судебных решений (ЕГРСР).

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Что произошло

Согласно решению, обнародованному в судебном реестре в августе 2024 года, солдат одной из воинских частей обратился в суд, отметив, что ему не начислили дополнительные выплаты (в размере 100 тысяч гривен в месяц) за время пребывания на фронте. В иске уточняется, что речь идет о периоде март-апрель 2022 года. Это значит, что военный не получил средства еще с начала полномасштабной войны в Украине.

Представитель воинской части в отзыве на иск отметил, что с 24 февраля 2022 года истец был зачислен на продовольственное обеспечение воинской части, но получал денежное довольствие по месту своей штатной службы в Национальной академии Сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного.

Это дело рассматривал судья Виталий Мартынюк, который подробно проанализировал все материалы и аргументы сторон. Он признал противоправным бездействие воинской части в вопросе невыплаты солдату дополнительного вознаграждения и обязал начислить ему положенные средства за период участия в боевых действиях. Однако решение еще можно обжаловать.