Бронь від мобілізації — хто та на скільки отримує з 1 жовтня

Чоловік в ТЦК та СП. Фото ілюстративне: АрміяInform

Бронювання від мобілізації у жовтні 2024 року зможуть отримати не всі. Залежно від характеру підприємства, бронь може оформлюватися на шість або 12 місяців.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 650 "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану".

Читайте також:

Хто може отримати бронь з 1 жовтня

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ст. 25, на бронь від мобілізації можуть розраховувати співробітники та працівники:

правоохоронних органів;

рятувальних служб;

органів державної влади та місцевого самоврядування;

компаній зі сфери медіа та культури;

підприємств, що виробляють товари для потреб армії;

підприємств, що виробляють і ремонтують військового призначення, техніку, боєприпаси;

підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання;

інших критично важливих для української економіки підприємств.

Також на бронь мають право народні депутати та їхні помічники, бенефіціарні власники підприємств критичної важливості та державні службовці, які задіяні в аналітиці законопроєктів або підтримці роботи інформаційно-комунікаційних технологій Верховної Ради та КМУ.

На скільки можна оформити бронь

Працівники критично важливих підприємств можуть оформити бронь максимум на 12 місяців. Таку можливість з 1 жовтня отримують:

підприємства паливно-енергетичного комплексу (та їхні підрядники), що забезпечують безперебійне функціонування енергетики України;

підприємства, які забезпечують функціонування комунікаційних мереж та аварійні роботи в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та м. Києві;

підприємства, яким надано гранти на розвиток інновацій та технологій для потреб оборони;

підприємства, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд;

працівники ООН, дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки;

Товариство Червоного Хреста України та інші українські неурядові гуманітарні неурядові організації;

установи та організації, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю.

Якщо підприємство не є критично важливим для економіки України, то оформити бронювання від мобілізації можна лише на шість місяців і тільки для 50% від всієї кількості співробітників.

Нагадаємо, зміни у процесі бронювання розширили кількість підприємств, які мають право отримати статус критично важливих для української економіки.

Раніше Новини.LIVE писали, що бізнес-асоціації в Україні звернулися до уряду з проханням розробити та затвердити дієвий механізм економічного бронювання працівників у контексті мобілізації. Працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) не шукають ухилянтів, а приходять на підприємства.