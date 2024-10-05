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Скільки триває бронь від мобілізації — на який максимум та хто може розраховувати

5 жовтня 2024 20:18
Артем Кругленко - Редактор
Бронь від мобілізації — хто та на скільки отримує з 1 жовтня
Чоловік в ТЦК та СП. Фото ілюстративне: АрміяInform
Артем Кругленко - Редактор

Бронювання від мобілізації у жовтні 2024 року зможуть отримати не всі. Залежно від характеру підприємства, бронь може оформлюватися на шість або 12 місяців. 

Про це йдеться в постанові Кабміну № 650 "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану".

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Хто може отримати бронь з 1 жовтня

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ст. 25, на бронь від мобілізації можуть розраховувати співробітники та працівники:

  • правоохоронних органів;
  • рятувальних служб;
  • органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • компаній зі сфери медіа та культури;
  • підприємств, що виробляють товари для потреб армії;
  • підприємств, що виробляють і ремонтують військового призначення, техніку, боєприпаси;
  • підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання;
  • інших критично важливих для української економіки підприємств.

Також на бронь мають право народні депутати та їхні помічники, бенефіціарні власники підприємств критичної важливості та державні службовці, які задіяні в аналітиці законопроєктів або підтримці роботи інформаційно-комунікаційних технологій Верховної Ради та КМУ.

На скільки можна оформити бронь

Працівники критично важливих підприємств можуть оформити бронь максимум на 12 місяців. Таку можливість з 1 жовтня отримують:

  • підприємства паливно-енергетичного комплексу (та їхні підрядники), що забезпечують безперебійне функціонування енергетики України;
  • підприємства, які забезпечують функціонування комунікаційних мереж та аварійні роботи в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та м. Києві;
  • підприємства, яким надано гранти на розвиток інновацій та технологій для потреб оборони;
  • підприємства, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд;
  • працівники ООН, дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки;
  • Товариство Червоного Хреста України та інші українські неурядові гуманітарні неурядові організації;
  • установи та організації, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю.

Якщо підприємство не є критично важливим для економіки України, то оформити бронювання від мобілізації можна лише на шість місяців і тільки для 50% від всієї кількості співробітників. 

Нагадаємо, зміни у процесі бронювання розширили кількість підприємств, які мають право отримати статус критично важливих для української економіки.

Раніше Новини.LIVE писали, що бізнес-асоціації в Україні звернулися до уряду з проханням розробити та затвердити дієвий механізм економічного бронювання працівників у контексті мобілізації. Працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) не шукають ухилянтів, а приходять на підприємства.

мобілізація бронювання війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані Бронь від мобілізації

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