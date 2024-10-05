Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Сколько длится брони от мобилизации — на какой максимум и кто может рассчитывать arrow

Сколько длится брони от мобилизации — на какой максимум и кто может рассчитывать

5 октября 2024 20:18
Артем Кругленко - Редактор
Бронь от мобилизации — кто и на сколько получает с 1 октября
Человек в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: АрмияInform
Артем Кругленко - Редактор

Бронирование от мобилизации в октябре 2024 смогут получить не все. В зависимости от характера предприятия бронь может оформляться на шесть или 12 месяцев.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №650 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения".

Читайте также:

Кто может получить бронь с 1 октября

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ст. 25, на бронь от мобилизации могут рассчитывать сотрудники и работники: 

  • правоохранительных органов;
  • спасательных служб;
  • органов государственной власти и местного самоуправления;
  • компаний из сферы медиа и культуры;
  • предприятий, производящих товары для нужд армии;
  • предприятий, производящих и ремонтирующих военного назначения, технику, боеприпасы;
  • предприятий, которым установлены мобилизационные задачи;
  • других критически важных для украинской экономики предприятий.

Также на бронь имеют право народные депутаты и их помощники, бенефициарные владельцы предприятий критической важности и государственные служащие, которые задействованы в аналитике законопроектов или поддержке работы информационно-коммуникационных технологий Верховной Рады и КМУ.

На сколько можно оформить бронь

Работники критически важных предприятий могут оформить бронь максимум на 12 месяцев. Такую возможность с 1 октября получают:

  • предприятия топливно-энергетического комплекса (и их подрядчики), обеспечивающие бесперебойное функционирование энергетики Украины;
  • предприятия, которые обеспечивают функционирование коммуникационных сетей и аварийные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и г. Киеве;
  • предприятия, которым предоставлены гранты на развитие инноваций и технологий для нужд обороны;
  • предприятия, выполняющие работы по строительству фортификационных сооружений;
  • работники ООН, дипломатических учреждений, представительств международных организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики;
  • Общество Красного Креста Украины и другие украинские неправительственные гуманитарные неправительственные организации;
  • учреждения и организации, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.

Если предприятие не является критически важным для экономики Украины, то оформить бронирование от мобилизации можно только на шесть месяцев и только для 50% от всего количества сотрудников. 

Напомним, изменения в процессе бронирования расширили количество предприятий, имеющих право получить статус критически важных для украинской экономики.

Ранее Новини.LIVE писали, что бизнес-ассоциации в Украине обратились к правительству с просьбой разработать и утвердить действенный механизм экономического бронирования работников в контексте мобилизации. Работники Территориального центра комплектования (ТЦК) не ищут уклонистов, а приходят на предприятия.

мобилизация бронирование война в Украине ТЦК и СП военнообязанные Бронь от мобилизации

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:20 На Украину суют мощные ливни — синоптики предупредили ряд регионов завтра

20:18 Сколько длится брони от мобилизации — на какой максимум и кто может рассчитывать

20:08 Бражко не поможет сборной Украины в Лиге Наций

20:00 Нет данных в реестре "Оберіг" — что делать военнообязанному

19:35 В Херсоне снова раздались взрывы — что известно

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

19:11 У Яремчука возникли проблемы в Олимпиакосе — что известно

19:11 Синоптики прогнозируют сильный ливень во Львове — высокая опасность

19:06 В Волчанске россияне казнили четырех бойцов ВСУ — начато расследование

18:46 Стали известны лауреаты премии "Киевская книга года"-2024

18:43 Перспективный украинский боксер Великовский помогает другу Кадырова — фото

20:20 На Украину суют мощные ливни — синоптики предупредили ряд регионов завтра

20:18 Сколько длится брони от мобилизации — на какой максимум и кто может рассчитывать

20:08 Бражко не поможет сборной Украины в Лиге Наций

20:00 Нет данных в реестре "Оберіг" — что делать военнообязанному

19:35 В Херсоне снова раздались взрывы — что известно

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

19:11 У Яремчука возникли проблемы в Олимпиакосе — что известно

19:11 Синоптики прогнозируют сильный ливень во Львове — высокая опасность

19:06 В Волчанске россияне казнили четырех бойцов ВСУ — начато расследование

18:46 Стали известны лауреаты премии "Киевская книга года"-2024

18:43 Перспективный украинский боксер Великовский помогает другу Кадырова — фото

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке