Бронь от мобилизации — кто и на сколько получает с 1 октября

Сколько длится брони от мобилизации — на какой максимум и кто может рассчитывать
Бронирование от мобилизации в октябре 2024 смогут получить не все. В зависимости от характера предприятия бронь может оформляться на шесть или 12 месяцев.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №650 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения".
Кто может получить бронь с 1 октября
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ст. 25, на бронь от мобилизации могут рассчитывать сотрудники и работники:
- правоохранительных органов;
- спасательных служб;
- органов государственной власти и местного самоуправления;
- компаний из сферы медиа и культуры;
- предприятий, производящих товары для нужд армии;
- предприятий, производящих и ремонтирующих военного назначения, технику, боеприпасы;
- предприятий, которым установлены мобилизационные задачи;
- других критически важных для украинской экономики предприятий.
Также на бронь имеют право народные депутаты и их помощники, бенефициарные владельцы предприятий критической важности и государственные служащие, которые задействованы в аналитике законопроектов или поддержке работы информационно-коммуникационных технологий Верховной Рады и КМУ.
На сколько можно оформить бронь
Работники критически важных предприятий могут оформить бронь максимум на 12 месяцев. Такую возможность с 1 октября получают:
- предприятия топливно-энергетического комплекса (и их подрядчики), обеспечивающие бесперебойное функционирование энергетики Украины;
- предприятия, которые обеспечивают функционирование коммуникационных сетей и аварийные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и г. Киеве;
- предприятия, которым предоставлены гранты на развитие инноваций и технологий для нужд обороны;
- предприятия, выполняющие работы по строительству фортификационных сооружений;
- работники ООН, дипломатических учреждений, представительств международных организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики;
- Общество Красного Креста Украины и другие украинские неправительственные гуманитарные неправительственные организации;
- учреждения и организации, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.
Если предприятие не является критически важным для экономики Украины, то оформить бронирование от мобилизации можно только на шесть месяцев и только для 50% от всего количества сотрудников.
Напомним, изменения в процессе бронирования расширили количество предприятий, имеющих право получить статус критически важных для украинской экономики.
Ранее Новини.LIVE писали, что бизнес-ассоциации в Украине обратились к правительству с просьбой разработать и утвердить действенный механизм экономического бронирования работников в контексте мобилизации. Работники Территориального центра комплектования (ТЦК) не ищут уклонистов, а приходят на предприятия.
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