Бронь от мобилизации — кто и на сколько получает с 1 октября

Человек в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: АрмияInform

Бронирование от мобилизации в октябре 2024 смогут получить не все. В зависимости от характера предприятия бронь может оформляться на шесть или 12 месяцев.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №650 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения".

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Кто может получить бронь с 1 октября

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ст. 25, на бронь от мобилизации могут рассчитывать сотрудники и работники:

правоохранительных органов;

спасательных служб;

органов государственной власти и местного самоуправления;

компаний из сферы медиа и культуры;

предприятий, производящих товары для нужд армии;

предприятий, производящих и ремонтирующих военного назначения, технику, боеприпасы;

предприятий, которым установлены мобилизационные задачи;

других критически важных для украинской экономики предприятий.

Также на бронь имеют право народные депутаты и их помощники, бенефициарные владельцы предприятий критической важности и государственные служащие, которые задействованы в аналитике законопроектов или поддержке работы информационно-коммуникационных технологий Верховной Рады и КМУ.

На сколько можно оформить бронь

Работники критически важных предприятий могут оформить бронь максимум на 12 месяцев. Такую возможность с 1 октября получают:

предприятия топливно-энергетического комплекса (и их подрядчики), обеспечивающие бесперебойное функционирование энергетики Украины;

предприятия, которые обеспечивают функционирование коммуникационных сетей и аварийные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и г. Киеве;

предприятия, которым предоставлены гранты на развитие инноваций и технологий для нужд обороны;

предприятия, выполняющие работы по строительству фортификационных сооружений;

работники ООН, дипломатических учреждений, представительств международных организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики;

Общество Красного Креста Украины и другие украинские неправительственные гуманитарные неправительственные организации;

учреждения и организации, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.

Если предприятие не является критически важным для экономики Украины, то оформить бронирование от мобилизации можно только на шесть месяцев и только для 50% от всего количества сотрудников.

Напомним, изменения в процессе бронирования расширили количество предприятий, имеющих право получить статус критически важных для украинской экономики.

Ранее Новини.LIVE писали, что бизнес-ассоциации в Украине обратились к правительству с просьбой разработать и утвердить действенный механизм экономического бронирования работников в контексте мобилизации. Работники Территориального центра комплектования (ТЦК) не ищут уклонистов, а приходят на предприятия.