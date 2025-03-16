За словами юриста, після оплати однієї повістки чи при зміні персональних даних ТЦК можуть прислати чергову повістку

Повістки в руках у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Законодавство України передбачає різні види повісток, що надсилаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У разі їх ігнорування громадяни підлягають адміністративній та кримінальній відповідальності, а ТЦК можуть надіслати їх ще більше за деяких умов.

Про нюанси із відправленням повісток та сплатою штрафів РБК-Україна проінформував адвокат Дмитро Кушнаренко.

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Як ТЦК надсилає повістки і які вони бувають

За словами Кушнаренко, існує три види повісток: для уточнення даних, для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та мобілізаційна (бойова) повістка.

Повістки надсилаються у зазначеній послідовності. Неявка за першими двома видами повісток, тобто порушення порядку військового обліку, тягне за собою адміністративну відповідальність та штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 510 до 850 гривень), а при повторному порушенні — від 50 до 100 (від 850 до 1700 гривень).

Важливо зазначити, каже юрист, що кожна з перших двох повісток діє до моменту притягнення особи до відповідальності та покарання. Крім того, особу, яка ігнорувала повістку, оголошують у розшук. Ця інформація внесена до реєстру "Призовників, військовозобов'язаних та резервістів" та автоматично передається до інтегрованої інформаційно-пошукової системи МВС.

Скільки повісток може надіслати ТЦК

Кушнаренко підкреслив, що після сплати штрафу ТЦК та СП не обмежені у кількості надсилання нових повісток. Якщо під час розшуку виявляються зміни в персональних даних військовозобов'язаного, які він не повідомив вчасно, йому також може бути надіслана повістка для уточнення облікових даних. У такому випадку до реєстру може бути внесена відмітка про порушення правил військового обліку.

Таким чином, ігнорування повісток може мати серйозні наслідки, аж до мобілізації. Юрист рекомендує уважно ставитися до викликів ТЦК та СП та своєчасно виконувати всі вимоги законодавства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як саме вручають бойову повістку.

Додамо, ми повідомляли про те, чим бойова повістка відрізняється від звичайної.