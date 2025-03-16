По словам юриста, после оплаты одной повестки или при изменении персональных данных ТЦК могут прислать очередную повестку

Повестки в руках у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Законодательство Украины предусматривает различные виды повесток, направляемых территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В случае их игнорирования граждане подлежат административной и уголовной ответственности, а ТЦК могут прислать их еще больше при некоторых условиях.

О нюансах с отправкой повесток и уплатой штрафов РБК-Украина проинформировал адвокат Дмитрий Кушнаренко.

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Как ТЦК присылает повестки и какие они бывают

По словам Кушнаренко, существует три вида повесток: для уточнения данных, для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), и мобилизационная (боевая) повестка.

Повестки направляются в указанной последовательности. Неявка по первым двум видам повесток, то есть нарушение порядка воинского учета, влечет за собой административную ответственность и штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 510 до 850 гривен), а при повторном нарушении - от 50 до 100 (от 850 до 1700 гривен).

Важно отметить, говорит юрист, что каждая из первых двух повесток действует до момента привлечения лица к ответственности и наказания. Кроме того, лицо, которое игнорировало повестку, объявляют в розыск. Эта информация внесена в реестр "Призывников, военнообязанных и резервистов" и автоматически передается в интегрированную информационно-поисковую систему МВД.

Сколько повесток может прислать ТЦК

Кушнаренко подчеркнул, что после уплаты штрафа ТЦК и СП не ограничены в количестве отправки новых повесток. Если во время розыска обнаруживаются изменения в персональных данных военнообязанного, которые он не сообщил вовремя, ему также может быть направлена повестка для уточнения учетных данных. В таком случае в реестр может быть внесена отметка о нарушении правил воинского учета.

Таким образом, игнорирование повесток может иметь серьезные последствия, вплоть до мобилизации. Юрист рекомендует внимательно относиться к вызовам ТЦК и СП и своевременно выполнять все требования законодательства.

Напомним, мы ранее писали о том, как именно вручают боевую повестку.

Добавим, мы сообщали о том, чем боевая повестка отличается от обычной.