Штрафи від ТЦК — чи можуть конфіскувати нерухомість за несплату

Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

Міністр юстиції Андрій Гайченко пояснив, чи можуть конфіскувати нерухомість за несплату штрафів від територіальних центрів комплектування. За його словами, це може відбутися лише за наявності боргу на понад 100 тисяч гривень.

Про це Андрій Гайченко розповів в ефірі телемарафону.

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Несплата штрафів від ТЦК

"Головна мета законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження" №9363 — автоматичне зняття арешту з рахунків одразу після сплати боргу, мінімізація корупційних ризиків та цифрова інтеграція між державними реєстрами", — пояснив Гайченко.

За його словами, виконавча служба може примусово стягувати нерухомість або майно лише у наявності боргу на понад 100 тисяч гривень

Він зазначив, що після прийняття цього законопроєкту громадян не будуть автоматично вносити до реєстру боржників.

Нагадаємо, особи, які відмовляються отримувати повістку, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

А найбільші штрафи загрожують посадовцям, які порушать вимоги мобілізаційної підготовки.