Штрафы от ТЦК — могут ли конфисковать недвижимость за неуплату

Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Министр юстиции Андрей Гайченко объяснил, могут ли конфисковать недвижимость за неуплату штрафов от территориальных центров комплектования. По его словам, это может произойти только при наличии долга на более 100 тысяч гривен.

Об этом Андрей Гайченко рассказал в эфире телемарафона.

Реклама

Читайте также:

Неуплата штрафов от ТЦК

"Главная цель законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно цифровизации исполнительного производства" №9363 — автоматическое снятие ареста со счетов сразу после уплаты долга, минимизация коррупционных рисков и цифровая интеграция между государственными реестрами", — объяснил Гайченко.

По его словам, исполнительная служба может принудительно взимать недвижимость или имущество только при наличии долга более чем на 100 тысяч гривен

Он отметил, что после принятия этого законопроекта граждан не будут автоматически вносить в реестр должников.

Напомним, лица, которые отказываются получать повестку, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

А самые большие штрафы грозят должностным лицам, которые нарушат требования мобилизационной подготовки.