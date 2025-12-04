Які штрафи можна закрити через застосунок "Резерв+" і як це зробити

Чоловік завантажує застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: УНІАН

Частину штрафів можна сплатити онлайн. Для цього достатньо виконати кілька дій у застосунку "Резерв+".

Про це повідомив адвокат Ігор Тарасенко.

За які порушення можна сплатити штраф у "Резерв+"

У застосунку "Резерв+" можуть закрити адміністративну заборгованість ті, хто не з'явився за повісткою до ТЦК та СП, не став на військовий облік після досягнення 25-річчя, не зареєструвався за новою адресою, не перебував на обліку, не надав майно під час мобілізації. Також послугою можуть скористатися ті, хто не став на облік після звільнення з установи виконання покарань, не оформився як ВПО, не пройшов ВЛК або відмовився від її проходження.

Як сплатити штраф у "Резерв+"

Для сплати штрафу треба завантажити застосунок "Резерв+", авторизуватися в ньому та в розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання порушення.

"Протягом трьох днів ТЦК та СП має розглянути заяву та надіслати постанову про порушення. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень — 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів", — пояснив правознавець.

Нагадаємо, статус "У розшуку" в "Резерв+" можна скасувати. Щоправда, це можливо лише за умови усунення порушення, через яке людину почали розшукувати.

Раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін зазначив, що військовозобов'язаного, який сплатив штраф, з'явившись до ТЦК та СП, знімуть із розшуку. Також можна закрити борг у застосунку "Резерв+".