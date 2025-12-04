Видео
Штрафы в "Резерв+" — за какие нарушения можно рассчитаться онлайн

Штрафы в "Резерв+" — за какие нарушения можно рассчитаться онлайн

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 07:30
Какие штрафы можно закрыть через приложение "Резерв+" и как это сделать
Мужчина загружает приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: УНІАН

Часть штрафов можно оплатить онлайн. Для этого достаточно выполнить несколько действий в приложении "Резерв+".

Об этом сообщил адвокат Игорь Тарасенко.

Читайте также:

За какие нарушения можно оплатить штраф в "Резерв+"

В приложении "Резерв+" могут закрыть административную задолженность те, кто не явился по повестке в ТЦК и СП, не стал на воинский учет по достижении 25-летия, не зарегистрировался по новому адресу, не состоял на учете, не предоставил имущество во время мобилизации. Также услугой могут воспользоваться те, кто не стал на учет после освобождения из учреждения исполнения наказаний, не оформился как ВПЛ, не прошел ВВК или отказался от ее прохождения.

Как оплатить штраф в "Резерв+"

Для уплаты штрафа надо загрузить приложение "Резерв+", авторизоваться в нем и в разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения.

"В течение трех дней ТЦК и СП должен рассмотреть заявление и направить постановление о нарушении. После этого появляется возможность оплатить штраф в размере 8 500 гривен — 50% от полной суммы. На оплату дается 20 дней", — пояснил правовед.

Напомним, статус "В розыске" в "Резерв+" можно отменить. Правда, это возможно только при условии устранения нарушения, из-за которого человека начали разыскивать.

Ранее представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отметил, что военнообязанного, который оплатил штраф, явившись в ТЦК и СП, снимут с розыска. Также можно закрыть долг в приложении "Резерв+".

онлайн-услуги штраф приложение оплата Резерв+
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
