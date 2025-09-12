Відео
Головна Військова економіка Штраф від ТЦК — чи обов'язково платити саме в "Резерв+"

Штраф від ТЦК — чи обов'язково платити саме в "Резерв+"

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 05:50
Сплата штрафу в Резерв+ - чи треба платити штраф саме в Резерв+
"Резерв+", застосунок військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Сплата штрафу від ТЦК через застосунок "Резерв+" не є обов’язковою і безваріантною. Існує й інший варіант, як можна сплатити штраф за порушення правил військового обліку.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Сплата штрафу не через "Резерв+"

За порушення правил військового обліку територіальний центр комплектування виписує військовозобов’язаним громадянам штрафи.

З 2025 року з’явилася опція сплати штрафу через застосунок "Резерв+".

У Міністерстві оборони пояснили, чи можна сплатити штраф якось інакше.

"Так, ви можете написати заяву в ТЦК та СП і оформити сплату штрафу там же", — підкреслили у військовому відомстві.

Мета Міністерства оборони

Міноборони наголосило, що сервіс сплати штрафу у "Резерв+" є добровільним.

"Міноборони прагне цифровізувати всі можливі сервіси ТЦК та СП, щоб прибрати черги та допомогти громадянам слідувати правилам військового обліку", — запевнили військові.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися, чи є штраф від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, до яких наслідків призведе несплата штрафу від ТЦК.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
