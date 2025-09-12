Сплата штрафу в Резерв+ - чи треба платити штраф саме в Резерв+

Штраф від ТЦК — чи обов'язково платити саме в "Резерв+"
Сплата штрафу від ТЦК через застосунок "Резерв+" не є обов’язковою і безваріантною. Існує й інший варіант, як можна сплатити штраф за порушення правил військового обліку.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Сплата штрафу не через "Резерв+"
За порушення правил військового обліку територіальний центр комплектування виписує військовозобов’язаним громадянам штрафи.
З 2025 року з’явилася опція сплати штрафу через застосунок "Резерв+".
У Міністерстві оборони пояснили, чи можна сплатити штраф якось інакше.
"Так, ви можете написати заяву в ТЦК та СП і оформити сплату штрафу там же", — підкреслили у військовому відомстві.
Мета Міністерства оборони
Міноборони наголосило, що сервіс сплати штрафу у "Резерв+" є добровільним.
"Міноборони прагне цифровізувати всі можливі сервіси ТЦК та СП, щоб прибрати черги та допомогти громадянам слідувати правилам військового обліку", — запевнили військові.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися, чи є штраф від ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, до яких наслідків призведе несплата штрафу від ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!