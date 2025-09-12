Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Штраф от ТЦК — обязательно ли платить именно в "Резерв+"

Штраф от ТЦК — обязательно ли платить именно в "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 05:50
Уплата штрафа в Резерв+ - надо ли платить штраф именно в Резерв+
"Резерв+", приложение военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Уплата штрафа от ТЦК через приложение "Резерв+" не является обязательной и безвариантной. Существует и другой вариант, как можно оплатить штраф за нарушение правил воинского учета.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Уплата штрафа не через "Резерв+"

За нарушение правил воинского учета территориальный центр комплектования выписывает военнообязанным гражданам штрафы.

С 2025 года появилась опция уплаты штрафа через приложение "Резерв+".

В Министерстве обороны объяснили, можно ли оплатить штраф как-то иначе.

"Да, вы можете написать заявление в ТЦК и СП и оформить уплату штрафа там же", — подчеркнули в военном ведомстве.

Цель Министерства обороны

Минобороны отметило, что сервис уплаты штрафа в "Резерв+" является добровольным.

"Минобороны стремится цифровизировать все возможные сервисы ТЦК и СП, чтобы убрать очереди и помочь гражданам следовать правилам воинского учета", — заверили военные.

Напомним, мы ранее писали о том, как узнать, есть ли штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, к каким последствиям приведет неуплата штрафа от ТЦК.

штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации