Уплата штрафа в Резерв+ - надо ли платить штраф именно в Резерв+

Уплата штрафа от ТЦК через приложение "Резерв+" не является обязательной и безвариантной. Существует и другой вариант, как можно оплатить штраф за нарушение правил воинского учета.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Уплата штрафа не через "Резерв+"

За нарушение правил воинского учета территориальный центр комплектования выписывает военнообязанным гражданам штрафы.

С 2025 года появилась опция уплаты штрафа через приложение "Резерв+".

В Министерстве обороны объяснили, можно ли оплатить штраф как-то иначе.

"Да, вы можете написать заявление в ТЦК и СП и оформить уплату штрафа там же", — подчеркнули в военном ведомстве.

Цель Министерства обороны

Минобороны отметило, что сервис уплаты штрафа в "Резерв+" является добровольным.

"Минобороны стремится цифровизировать все возможные сервисы ТЦК и СП, чтобы убрать очереди и помочь гражданам следовать правилам воинского учета", — заверили военные.

