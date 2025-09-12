Уплата штрафа в Резерв+ - надо ли платить штраф именно в Резерв+

Штраф от ТЦК — обязательно ли платить именно в "Резерв+"
Уплата штрафа от ТЦК через приложение "Резерв+" не является обязательной и безвариантной. Существует и другой вариант, как можно оплатить штраф за нарушение правил воинского учета.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Уплата штрафа не через "Резерв+"
За нарушение правил воинского учета территориальный центр комплектования выписывает военнообязанным гражданам штрафы.
С 2025 года появилась опция уплаты штрафа через приложение "Резерв+".
В Министерстве обороны объяснили, можно ли оплатить штраф как-то иначе.
"Да, вы можете написать заявление в ТЦК и СП и оформить уплату штрафа там же", — подчеркнули в военном ведомстве.
Цель Министерства обороны
Минобороны отметило, что сервис уплаты штрафа в "Резерв+" является добровольным.
"Минобороны стремится цифровизировать все возможные сервисы ТЦК и СП, чтобы убрать очереди и помочь гражданам следовать правилам воинского учета", — заверили военные.
