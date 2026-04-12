Штраф ТЦК для осіб, що перебувають за кордоном: плати або судись

Застосунок "Резерв+", через який можна сплатити штраф з-за кордону.

Громадянин, який перебуває за кордоном, теж підпадає під вимоги територіального центру комплектування. На таку особу ТЦК може накласти штраф за порушення військового обліку. Емігрант , як і громадянин в Україні, має право сплатити цей штраф, або оскаржити його в судовому порядку.

про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штраф ТЦК для емігранта

Територіальний центр комплектування має право застосовувати адміністративні санкції щодо порушників військового обліку. Першою із таких санкцій є адміністративне стягнення, тобто штраф.

Штрафи ТЦК можуть бути накладені на будь-якого громадянина, який перебуває на військовому обліку і порушив якесь із правил військового обліку. Це стосується, зокрема, і тих військовозобов’язаних громадян, які перебувають за межами України.

До юристів звернувся громадянин, який під час повномасштабної війни на законних підставах виїхав з України разом з родиною. Зараз чоловік виявив, що у застосунку "Резерв+" він має штраф від ТЦК.

Сплата штрафу чи судовий позов проти ТЦК

Громадянин поцікавився, що йому робити в такій ситуації. Зокрема, чи можна сплатити штраф дистанційно, не в’їжджаючи до України.

Юристи пояснили, що можна обійтись і без сплати штрафу. Для цього можна оскаржити штраф, але, як зазначив юрист Владислав Дерій, це у ситуації громадянина за кордоном не так просто: "Теоретично Ви можете оскаржити штраф через суд. Практично ж у Вашому випадку це малоперспективно та дорого".

Таким чином, залишається варіант зі сплатою штрафу. Це можна зробити через "Резерв+", погодившись на визнання порушення, наголосив юрист: "Ви можете сплатити 8500 грн протягом 20 днів (10 днів поки набере чинності постанова та ще 10 на сплату)".

З 17 квітня 2025 року з'явилась можливість сплачувати половину від суми стягнення. Проте скористатися цією можливістю не так просто.

За порушення військового обліку громадянам може загрожувати розшук та адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Причому у деяких випадках ТЦК можуть штрафувати повторно.