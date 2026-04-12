Штраф ТЦК для лиц, находящихся за границей: плати или судись

Приложение "Резерв+", через которое можно оплатить штраф из-за границы.

Гражданин, который находится за границей, тоже подпадает под требования территориального центра комплектования. На такое лицо ТЦК может наложить штраф за нарушение воинского учета. Эмигрант, как и гражданин в Украине, имеет право оплатить этот штраф, или обжаловать его в судебном порядке.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф ТЦК для эмигранта

Территориальный центр комплектования имеет право применять административные санкции в отношении нарушителей воинского учета. Первой из таких санкций является административное взыскание, то есть штраф.

Штрафы ТЦК могут быть наложены на любого гражданина, состоящего на воинском учете и нарушившего какое-то из правил воинского учета. Это касается, в частности, и тех военнообязанных граждан, которые находятся за пределами Украины.

К юристам обратился гражданин, который во время полномасштабной войны на законных основаниях выехал из Украины вместе с семьей. Сейчас мужчина обнаружил, что в приложении "Резерв+" он имеет штраф от ТЦК.

Уплата штрафа или судебный иск против ТЦК

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации. В частности, можно ли оплатить штраф дистанционно, не въезжая в Украину.

Юристы объяснили, что можно обойтись и без уплаты штрафа. Для этого можно обжаловать штраф, но, как отметил юрист Владислав Дерий, это в ситуации гражданина за рубежом не так просто: "Теоретически Вы можете обжаловать штраф через суд. Практически же в Вашем случае это малоперспективно и дорого".

Таким образом, остается вариант с уплатой штрафа. Это можно сделать через "Резерв+", согласившись на признание нарушения, отметил юрист: "Вы можете оплатить 8500 грн в течение 20 дней (10 дней пока вступит в силу постановление и еще 10 на уплату)".

С 17 апреля 2025 года появилась возможность платить половину от суммы взыскания. Однако воспользоваться этой возможностью не так просто.

За нарушение воинского учета гражданам может грозить розыск и административная ответственность в виде штрафа. Причем в некоторых случаях ТЦК могут штрафовать повторно.