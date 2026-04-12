Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Штраф ТЦК для лиц, находящихся за границей: плати или судись

Штраф ТЦК для лиц, находящихся за границей: плати или судись

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 05:33
Штраф ТЦК для лиц, находящихся за границей: плати или судись
Приложение "Резерв+", через которое можно оплатить штраф из-за границы. Фото: Новини.LIVE

Гражданин, который находится за границей, тоже подпадает под требования территориального центра комплектования. На такое лицо ТЦК может наложить штраф за нарушение воинского учета. Эмигрант, как и гражданин в Украине, имеет право оплатить этот штраф, или обжаловать его в судебном порядке.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф ТЦК для эмигранта

Территориальный центр комплектования имеет право применять административные санкции в отношении нарушителей воинского учета. Первой из таких санкций является административное взыскание, то есть штраф.

Штрафы ТЦК могут быть наложены на любого гражданина, состоящего на воинском учете и нарушившего какое-то из правил воинского учета. Это касается, в частности, и тех военнообязанных граждан, которые находятся за пределами Украины.

К юристам обратился гражданин, который во время полномасштабной войны на законных основаниях выехал из Украины вместе с семьей. Сейчас мужчина обнаружил, что в приложении "Резерв+" он имеет штраф от ТЦК.

Читайте также:

Уплата штрафа или судебный иск против ТЦК

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации. В частности, можно ли оплатить штраф дистанционно, не въезжая в Украину.

Юристы объяснили, что можно обойтись и без уплаты штрафа. Для этого можно обжаловать штраф, но, как отметил юрист Владислав Дерий, это в ситуации гражданина за рубежом не так просто: "Теоретически Вы можете обжаловать штраф через суд. Практически же в Вашем случае это малоперспективно и дорого".

Таким образом, остается вариант с уплатой штрафа. Это можно сделать через "Резерв+", согласившись на признание нарушения, отметил юрист: "Вы можете оплатить 8500 грн в течение 20 дней (10 дней пока вступит в силу постановление и еще 10 на уплату)".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

С 17 апреля 2025 года появилась возможность платить половину от суммы взыскания. Однако воспользоваться этой возможностью не так просто.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, кому грозят повторные штрафы от ТЦК.

За нарушение воинского учета гражданам может грозить розыск и административная ответственность в виде штрафа. Причем в некоторых случаях ТЦК могут штрафовать повторно.

штраф эмиграция Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации