Штрафи від ТЦК - чому не знімають з розшуку після сплати штрафу

У деяких випадках військовозобов’язаний громадянин, навіть сплативши штраф за порушення військового обліку, все одно залишається у розшуку. У Міноборони пояснили, чому так відбувається.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Чому розшук не знятий після сплати штрафу

У Міністерстві оборони України пояснили, чому буває ситуація, коли громадянин сплатив штраф від територіального центру комплектування, але він все одно продовжує залишатися у розшуку ТЦК.

"Так може статися, якщо оператор ТЦК та СП не вніс інформацію про оплату до реєстру", — йдеться у заяві Міноборони.

Тому, підкреслили у військовому відомстві, інформація не відобразилась і в застосунку.

Який документ треба мати при собі

Міноборони наголосило, що громадянину не потрібно виконувати жодних додаткових дій.

"Якщо ви сплатили штраф за це порушення, вам не треба визнавати його повторно і оплачувати знову", — зазначили у міністерстві.

Але, додали у військовому відомстві, в такій ситуації громадянину варто мати при собі квитанцію.

