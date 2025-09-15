Відео
Штраф сплатив, а розшук не зняли — причина, як виправити

Штраф сплатив, а розшук не зняли — причина, як виправити

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 05:47
Штрафи від ТЦК - чому не знімають з розшуку після сплати штрафу
Співробітники ТЦК і військовозобов’язаний громадянин. Фото: кадр із відео

У деяких випадках військовозобов’язаний громадянин, навіть сплативши штраф за порушення військового обліку, все одно залишається у розшуку. У Міноборони пояснили, чому так відбувається.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Чому розшук не знятий після сплати штрафу

У Міністерстві оборони України пояснили, чому буває ситуація, коли громадянин сплатив штраф від територіального центру комплектування, але він все одно продовжує залишатися у розшуку ТЦК.

"Так може статися, якщо оператор ТЦК та СП не вніс інформацію про оплату до реєстру", — йдеться у заяві Міноборони.

Тому, підкреслили у військовому відомстві, інформація не відобразилась і в застосунку.

Який документ треба мати при собі

Міноборони наголосило, що громадянину не потрібно виконувати жодних додаткових дій.

"Якщо ви сплатили штраф за це порушення, вам не треба визнавати його повторно і оплачувати знову", — зазначили у міністерстві.

Але, додали у військовому відомстві, в такій ситуації громадянину варто мати при собі квитанцію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

Додамо, ми повідомляли про те, хто може сплатити штраф в "Резерв+".

Міноборони військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
